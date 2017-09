Medina solicitará que los encierros sean Fiesta Tradicional Encierro por el campo en Medina. / F. J. La ganadería salmantina de Valdefresno, elegida la mejor de esta temporada por la Comisión de Festejos PATRICIA GONZÁLEZ Medina del campo Miércoles, 20 septiembre 2017, 12:11

El Ayuntamiento de Medina del Campo iniciará en próximas fechas el expediente para solicitar a la Junta de Castilla y León que los encierros de la villa sean declarados Fiesta Tradicional, según explicó ayer el concejal de Festejos, José María Magro, quien puntualizó que este expediente se iniciará cuando dispongan de los datos necesarios, «una vez nos reunamos con el cronista de la villa». Al parecer, esta iniciativa surgió tras una llamada telefónica que la Junta de Castilla y León realizó a la Administración local hace varias semanas.

«Cuando pedimos los permisos a la Junta para la organización de los encierros, nos dijeron que no se trataba de encierros tradicionales ya que no contábamos con la declaración correspondiente, puesto que el expediente que se inició entre los años 2000 y 2005 nunca se envió ni registró», explicó Magro. «La Declaración de Fiesta de Interés Turístico Nacional no corre peligro ya que se consiguió cumpliendo una serie de requisitos que no tienen que ver con esta declaración de Fiesta Tradicional», añade.

Una vez realizado el expediente, el asuntó se incluirá en el orden del día de una de las sesiones plenarias que se celebran una vez al mes en el Ayuntamiento.

Los encierros, plato fuerte de las Fiestas Patronales de San Antolín, están datados en el año 1418, según explicó el concejal, quien asegura que las sueltas surgieron ante la necesidad de los vaqueros de conducir a las reses desde la dehesa hasta la plazas. Además de constatar cronológicamente su origen y su tradición, el Ayuntamiento continua aspirando a que esta sueltas sean reconocidas como Fiesta de Interés Turístico Internacional. Por otro lado, la Comisión de Festejos Taurina, que se reunió durante el pasado lunes, acordó que la mejor ganadería de los encierros celebrados durante la primera semana del mes de septiembre fue la de Valdefresno (procedencia Atanasio-Lisardo). Además, la Comisión valoró de manera positiva las sueltas y se instó al presidente de la misma a «mantener la línea del ganado elegido y a mejorar aquellos errores que se han visto este año».

Mejoras propuestas

Entre las mejoras propuestas estaría el mayor control de los vehículos acreditados y la puesta en marcha de una normativa para el encierro de cabestros que se realiza varios días antes del inicio de las fiestas patronales.

Respecto al número de incidencias registradas por la Policía Local durante el desarrollo de los encierros, los agentes han denunciado a un total de 12 vehículos por incumplir la normativa. Estas denuncias ya han sido trasladadas a la Delegación de la Junta de Castilla y León para su instrucción y sanción.

Según el Ayuntamiento entre estas denuncias se encontraría la interpuesta a un concejal popular por no realizar el recorrido en su vehículo, según lo marcado en la ordenanza, y por llevar a menores. Asimismo, la Administración local también informó que el concejal popular Sergio Ayala también será multado por «incumplir la ordenanza».