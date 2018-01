'Mediación', el último artículo de Tomás Hoyas

Según el diccionario de la Real Academia Española, el término "íncola" hace referencia al "morador o habitante de un pueblo o lugar". Una definición tan discreta y elemental que en ella cabemos prácticamente la totalidad de los seres vivos incluidos dentro de la familia del "homo sapiens". Pero a la hora de la verdad no resulta tan sencillo ser un íncola. Porque todos aquellos que por diversas circunstancias se encuentran fuera de sus lugares de origen, en realidad son también íncolas, pero no es precisamente ese el apelativo que les adjudican quienes simplemente llegaron antes. Estamos hablando de extranjeros, exiliados, inmigrantes, refugiados, confinados, asilados, repatriados. Y cito así, a lo fino y aerodinámico. Que hay mucho gañán con las fauces demasiado chabacanas y arrabaleras. Aunque no sea ese el caso de la "Red Íncola", la entidad que ofrecía formación, bolsa de trabajo y orientación a los inmigrantes en situación de precariedad, y que ahora ha extendido sus cometidos hasta los avales morales y el seguimiento de los nuevos negocios de los inmigrados.

Porque muchos extranjeros no sólo persiguen montar su propio negocio, sino que tienen experiencia acumulada en sus países de origen y pretenden explotarla como emprendedores, sin depender de explotadores. Ahí intervienen Asociaciones como Fiare que aceptan los avales morales que proporciona la Red Íncola.

Mecenazgo.