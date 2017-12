Mayor Zaragoza pide «elevar la voz» contra las amenazas nuclear y climática Mayor Zaragoza, durante su intervención. / Efe El exdirector general de la UNESCO ha sido distinguido hoy en Villalar como 'Comunero de la Paz' EL NORTE Valladolid Martes, 5 diciembre 2017, 15:53

El exdirector general de la UNESCO Federico Mayor Zaragoza ha reivindicado hoy el potencial de las nuevas tecnologías como factor de cambio global y, en este contexto, ha pedido «elevar la voz» contra las que considera principales amenazas: la nuclear y la del cambio climático.

La lección de historia mundial del siglo XX que Mayor Zaragoza ha pronunciado tras recibir en el municipio vallisoletano de Villalar de los Comuneros la distinción de 'Comunero de la Paz' le ha servido para referirse a los problemas mundiales que en su opinión más amenazan la convivencia y la paz en estos momentos, aunque ha lanzado un mensaje de optimismo por la capacidad que ahora tienen los ciudadanos para decir «no« desde un móvil o un ordenador.

Arropado por el presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y el alcalde del municipio que le ha otorgado esta distinción, Luis Alonso Laguna, el también exministro de Educación ha llegado a afirmar que en un tiempo como el actual, con tantas facilidades para expresar opiniones, «el silencio es un delito».

«Tenemos que reaccionar», ha sostenido Mayor Zaragoza tras enumerar una serie de circunstancias sobre las que es difícil construir una cultura de paz y convivencia, entre otras la escalada armamentística y los problemas del cambio climático, pero también un concepto de seguridad superado por la realidad de «gente que muere de hambre» y «ahogada en el mar», en referencia a los migrantes y los refugiados.

En el caso de las armas nucleares, a las que ha dedicado buena parte de su intervención, ha afirmado que le preocupa «poco» el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, mientras que sí le preocupa el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y la tendencia de su partido, el Republicano, a mantener el «poder hegemónico de las armas nucleares» a lo largo de las décadas.

Sobre el cambio climático, ha lamentado que pese a los esfuerzos de los científicos para alertar a la humanidad de que estamos cerca de un punto de no retorno, los dirigentes parecen no asumir realidades como que el 90 por ciento del Ártico se ha derretido e instituciones como la Unión Europea no reaccionan cuando Trump dice que Estados Unidos no cumplirá con los acuerdos medioambientales de París.

En este sentido, ha alertado del peligro de los «supremacismos» que en el siglo XX tuvieron como exponentes a Hitler y Mussolini, entre otros, con lemas como «los alemanes primero», y que Mayor Zaragoza vuelve a percibir en el mundo actual.

En general, ha lamentado que aún perviva el «proverbio pernicioso» de que «si quieres la paz, prepara la guerra», aunque se ha mostrado esperanzado en que esta dinámica que ha marcado siglo tras siglo de la humanidad pueda cambiar hacia una «cultura de la palabra»: «si quieres la paz, prepara la palabra», ha resumido, convencido por otra parte del papel central que desempeñará la mujer en este cambio de era.

Por su parte, el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ha elogiado el intento del Ayuntamiento de Villalar por convertir a este municipio en un «símbolo de la lucha por la libertad y la concordia», que en su opinión también se resumen junto a otros principios como la democracia, la justicia y la paz en la Constitución Española que mañana cumple 39 años de vigencia.

Herrera ha destacado la utilidad de la Carta Magna para dejar atrás «algunos de los momentos más oscuros y tristes» de la historia colectiva de España, en referencia a la Guerra Civil y la Dictadura, ya que con la Transición se produjo un «triunfo de la razón», la «generosidad de la renuncia» y el «deseo por convivir en paz».

El alcalde de Villalar ha conminado a Mayor Zaragoza a que se convierta en un «embajador» del municipio y de lo que representa como «lugar de encuentro para la paz y el entendimiento», que trasciende de la conmemoración de cada 23 de abril.