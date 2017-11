Alberto, empleado con el programa Incorpora Salud Mental: «Para mí el lunes es un buen día» Alberto García, operario de limpieza en Aramark. / Henar Sastre Alberto García, operario de limpieza en Aramark, es una de las 1.013 personas que han conseguido empleo en los últimos diez años con el programa Incorpora Salud Mental ALICIA PÉREZ Lunes, 27 noviembre 2017, 08:29

Alberto García es operario de limpieza en la empresa Aramark en Valladolid desde hace casi tres años. Trabaja cuatro horas a la semana y el lunes es su día de trabajo. Aramark está ubicada en el polígono industrial de San Cristóbal, se dedica a la restauración colectiva y gestiona comedores colectivos. Es una de las empresas que ha roto barreras con la contratación de personal con problemas de salud mental. Alberto García, con 42 años y que había trabajado con anterioridad en el sector de la hostelería, es una de las 1.013 personas que se han incorporado al mercado laboral en Castilla y León en los últimos diez años a través del programa Incorpora Salud Mental de la Obra Social La Caixa.

-¿Qué ha supuesto para usted conseguir este puesto de trabajo?

-Sentirme integrado en muchos aspectos porque antes estaba sin trabajo. Iba al centro ocupacional de la asociación El Puente Salud Mental Valladolid, pero no tenía ninguna relación con el mundo laboral. Me dieron la oportunidad de que me incorporara.

-¿De qué se encarga en la empresa?

-Soy operario de limpieza. Limpio oficinas, baños y otras instalaciones como un salón.

-¿Está contento con su trabajo?

-Sí, muy contento. Nos tratan muy bien, nos dejan que tengamos iniciativa. Aunque nos marquen unas pautas, nos dejan cierta libertad para trabajar con nuestra propia disciplina y eso a mí me encanta y así se trabaja mejor. El entorno es bueno y estoy muy satisfecho.

-¿Qué le gusta de su empleo?

-Me gusta dejar las cosas limpias, el entorno y la gente, porque yo soy muy partidario de las personas y veo que en la empresa hay personas que se portan bien conmigo.

-¿Cómo se siente con los compañeros?

-Son gente extraordinaria. He conocido a gente extraordinaria en la empresa.

-¿Se siente uno más en Aramark?

-Por supuesto, incluso los jefes nos tratan de tú a tú y hay un ambiente realmente bueno.

-¿Tener trabajo hace que se sienta mejor?

-Desde luego. Para mí el lunes es un buen día. Aunque tenga que trabajar, es un gran día para mí porque estoy haciendo algo que no estaba haciendo antes y que durante el resto de la semana no hago, por lo tanto es un día especial para mí. Es un buen día de verdad.

-¿Qué le parece la oportunidad que le dio la empresa Aramark? ¿Pediría a las empresas que dieran este tipo de oportunidades a otras personas?

-Por supuesto. Lo que hace Aramark deberían hacerlo, no más empresas, sino todas las empresas. Todas deberían hacer este tipo de integración porque si coges a una persona que tiene un problema de audición por qué no vas a coger a una persona que tiene un problema mental. Puedes hacer el trabajo igual. Lo que importa es que pregunten primero a esa persona qué es lo que sabe hacer y luego pregunten si tiene discapacidad o no, porque nosotros somos capaces de cosas increíbles.