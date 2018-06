La lluvia y las bajas temperaturas serán las protagonistas hasta mediados de junio 01:00 Campo de amapolas y margaritas entre la ronda norte y las viviendas de Los Santos Pilarica. La inestabilidad, que solo dará una tregua el jueves, mantendrá las máximas «muy por debajo de lo normal» para la época en Valladolid J. SANZ Valladolid Martes, 5 junio 2018, 10:53

La inestabilidad atmosférica propia de la primavera, responsable de las tormentas que vienen sucediéndose desde mediados de mayo, se mantendrá, «como mínimo», durante los próximos diez días y se prolongará prácticamente hasta el comienzo oficial del verano (arranca el día 21). «El riesgo de chubascos irregulares se mantiene y, sobre todo, las temperaturas máximas continuarán muy por debajo de las normales para la época salvo alguna pequeña tregua prevista para este jueves», apunta el jefe de Predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Jesús Gordaliza, quien aclara que «esta situación es típica de la transición entre la primavera y el verano, aunque es cierto que este año estamos teniendo un periodo más largo de lo habitual».

La propia Aemet, a través de su cuenta oficial de Twitter, anticipó ayer de forma gráfica que «este año hasta el 50 de mayo (y no el 40) no te quites el sayo». Y lo hizo en una jornada en la que el mercurio apenas superó los 18 grados, cuando las temperaturas máximas normales para el arranque de junio «oscilan en torno a los 24 grados». Por la tarde llovió, como estaba anunciado, y hoy se prevé que vuelva a hacerlo. «Esta situación va a prolongarse en el tiempo, aunque no hablamos de chubascos generalizados sino de tormentas puntuales», que pueden volver a registrarse hoy y de nuevo a lo largo del próximo fin de semana, que se anuncia también «muy inestable».

La situación nada tiene que ver con la vivida hace un año, cuando una interminable ola de calor situó los meses de mayo y junio entre los más calurosos de la historia, y sin apenas precipitaciones, en la línea de 2017, que concluyó como el más seco de la historia con tan solo 190,8 litros por metro cuadrado recogidos.

Embalses al 92,1%

El panorama actual es bien diferente y el pasado mayo fue el quinto mes consecutivo con superávit de precipitaciones. Nada menos que 333,4 litros por metro cuadrado se han recogido en lo que va de año en la capital, cuando la media habitual para este mismo periodo es de 184 y la anual se sitúa en los 433. Y eso que mayo, pese a la sucesión de chubascos dispersos por la provincia, tan solo fue el tercer mes más lluvioso de este 2018, con 65,4 litros por metros cuadrado, muy por detrás de marzo (117) y abril (66,4). En enero y febrero se recogieron 42,4 y 41,4 litros. En los primeros días de junio, hasta el domingo, solo se registraron 0,4.

El volumen de precipitaciones acumuladas mantienen los ríos con caudales más que notables y los embalses de la Cuenca del Duero al 92,1% de su capacidad, muy por encima de la media de los últimos diez años (82,8). Hace un año estaban al 59,1%.