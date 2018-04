Lindorff confirma la pérdida de contratos durante el proceso de negociación del ERE por despidos Asamblea de trabajadores de Lindorff, celebrada el pasado mes de marzo. / ALBERTO MINGUEZA Los sindicatos convocarán un paro de 24 horas para oponerse a la rescisión de 449 empleos, 147 en La Cistérniga JORGE MORENO VALLADOLID Jueves, 5 abril 2018, 08:15

Lindorff confirmó ayer a la representación sindical (CGT, Comisiones Obreras y UGT) que la entidad Banco Mare Nostrum (BMN) ha anunciado que rescindirá su contrato con la compañía de recobro de deudas, lo que supondrá una pérdida de actividad para este ejercicio. Este es uno de los motivos por los cuales la multinacional noruega basa el despido de 449 empleados en toda España, de ellos 147 en Valladolid.

El servicio que Lindorff presta a BMN, que desde enero de este año forma parte de Bankia, es gestionado por unos 60 teleoperadores del centro de La Cistérniga. La rescisión del mismo se estaría negociando.

La tercera reunión para negociar este expediente de despido colectivo se celebró ayer en Madrid. Durante la misma, la empresa puso a disposición de los representantes de los trabajadores ocho ordenadores para poder consultar los contratos mercantiles que la compañía tiene suscritos con entidades financieras que, según asegura, han caído en su índice de morosidad, algo que influirá este año en la facturación de Lindorff. La plantilla que tiene en Valladolid alcanza 685 empleos.

Fuentes de UGT y CGT volvieron a cuestionar este ERE por su carácter «preventivo, puesto que en la documentación que se nos presentó al inicio del mismo no contemplaba la pérdida del contrato de la campaña del BMN, que fue comunicado el Miércoles Santo». La gestión para cobrar los impagados se realiza en otros centros del país.

Los sindicatos insistieron en que la ley no prevé que se pueda adoptar este tipo de decisión de recorte de plantilla si no se justifica con datos objetivos y no por tendencias. Lindorff alega razones técnicas y organizativas, ya que las económicas no estarían justificadas al registrar beneficios en los últimos años.

La próxima reunión ha quedado fijada para el lunes 9 de abril, para negociar mañana y tarde. Tanto UGT como CGT se volvieron a quejar ayer de «la falta de facilidades» para conocer detalles del ERE, al tiempo que expresaron su malestar a los consultores de Bird & Bird y CMC que han elaborado este expediente por no determinar de «dónde sale el número de despidos y centros».

Los sindicatos consideran que ya pasado el ecuador de este proceso en su fase informativa y de documentación, y esperan que a partir de ahora se concrete de qué manera va afectar tanto en número de empleados y centros de trabajo como en las condiciones económicas de salida.

En un comunicado, UGT calificó el encuentro de ayer como "el día de la marmota ya que la reunión ha sido absolutamente inútil, y ha venido a acreditar que la empresa decidió que había que recortar, y desde una consultoría independiente (a la que pagan muchos miles de euros) ha hecho un informe a medida para justificar el ERE preventivo".

Huelga de 24 horas

Tras la reunión de ayer, los sindicatos decidieron convocar paros de dos horas para la próxima semana, ampliando así el tiempo del realizado el 28 de marzo.

Además se decidió convocar una huelga de 24 horas en todos los centros que este grupo tiene en España (11), como medida de protesta por este expediente de despido colectivo.

A lo largo de esta semana, los representantes de Lindorff y Aktua Soluciones Financieras e Inmobiliarias concretarán cuál será la jornada, y presentarán la documentación en el Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación (SMAC), un organismo dependiente del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Para este jueves 5 está prevista una nueva asamblea informativa del comité de empresa, donde se informará del proceso de negociación llevado a cabo ayer. Además se espera conocer otras propuestas de movilización para oponerse a este ERE.