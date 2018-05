Libera presenta 40 alegaciones a la Ordenanza de protección animal de Valladolid Antonio Quintero Es para la prevención del maltrato y el abandono EL NORTE Valladolid Jueves, 31 mayo 2018, 14:57

La asociación animalista Libera ha presentado 40 alegaciones a la Ordenanza de protección animal de Valladolid dado que, aunque aplaude la normativa, no incluye cuestiones como los circos sin animales o a su juicio da «excesivo poder» al servicio veterinario.

El colectivo ha celebrado la aprobación de una Ordenanza «necesariamente transformadora» para la prevención del maltrato y el abandono, que marca como objetivo la esterilización de todos los animales adoptados en el depósito municipal, el control municipal de las colonias felinas a través de un protocolo y la prohibición de animales en los escaparates de los establecimientos de venta, informa Europa Press.

Además, promulga el «sacrificio cero» como uno de los «principios rectores de la convivencia entre animales y personas, de respeto a todas las especies animales y de protección animal en el término municipal de Valladolid».

No obstante, Libera ha lamentado que no se haya materializado en la aprobación inicial el acuerdo plenario que en 2016 quiso adherir a Valladolid a las ciudades libres de animales en circos, no autorizando su establecimiento para lo que sí se tienen competencias, y sobre lo que los animalistas han presentado alegación.

Mutilación con fines «estéticos»

Además, han criticado que se «cuela» también en la aprobación inicial de la Ordenanza el «efecto látigo» con el que el PP «pretendía encubrir las mutilaciones con fines estéticos, prohibidas por el recientemente ratificado por España, Convenio Europeo de protección animal».

Los animalistas han censurado que desde hace tiempo el «más que dudoso» criterio veterinario en la gestión de los animales habitantes de la perrera.

El colectivo considera que la posibilidad de la libre disposición de los animales residentes en el depósito municipal por parte de un servicio veterinario que hoy por hoy «carece de los debidos controles», además de la «falta de transparencia», se concreta en la futura Ordenanza de protección animal, lo que en la práctica sería mantener a los animales en la situación anterior a la nueva ordenanza.

«En definitiva se solicita plasmar en esta novedosa disposición normativa, más obligaciones para quienes deben dar ejemplo a la sociedad y proteger a todos los animales de nuestra ciudad», ha señalado.

Libera pide la creación de una Mesa de protección animal, la instrumentalización del protocolo CES, más financiación, campañas de concienciación, un nuevo veterinario para la perrera y una unidad policial de protección animal, pero sobre todo la colaboración con las asociaciones animalistas y el voluntariado para avanzar en políticas públicas de protección animal, lo que considera «mecanismos imprescindibles» para que la nueva Ordenanza no quede en «papel mojado».