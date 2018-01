Laura te ordena hasta el trastero

Laura muestra un armario bien organizado. / L. N. Laura Crespo, de 37 años, dejó la arquitectura y se ha convertido en una organizadora profesional de viviendas LAURA NEGRO Valladolid Domingo, 28 enero 2018, 18:17

¿Quién no ha soñado alguna vez con tener un armario tan ordenado como los de Pinterest?, ¿a quién no se le ha acumulado alguna vez la ropa de la plancha en algún rincón?, ¿quién no se ha vuelto loco ante el caos que supone una mudanza? Seguramente a todos nos ha ocurrido en alguna ocasión. La falta de tiempo y disponibilidad ya no son excusa. Laura Crespo (37) es una emprendedora vallisoletana que se dedica a organizar espacios de forma eficiente, haciendo más feliz a la gente. Estudió arquitectura, una carrera que le apasionó y de la que ha vivido durante 10 años, trabajando en varios estudios en Valladolid y Boecillo. «Me dedicaba a hacer proyectos y direcciones de obra, hasta que hace un año, tras regresar de la baja maternal, me encontré con que mi departamento desaparecía y yo me quedaba sin trabajo. Tras el disgusto inicial, enseguida decidió que quería montar su propio negocio.

Laura vive en una casa de 56 metros cuadrados, que comparte con su marido y sus dos hijas pequeñas. Tenía poco espacio en los armarios y muchas cosas por organizar, así que se puso a buscar información sobre cómo mantener el orden. «Leí muchos libros, vi infinitos tutoriales y al final, me quedé con lo mejor de cada organizador profesional. Mi casa dio un cambio radical. Por primera vez conseguí ser feliz en mi hogar teniendo todo ordenado. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que aquello se me daba realmente bien, me gustaba y que en ello podía estar mi futuro profesional», indica.

En ese tiempo se creó la Asociación de Organizadores Profesionales Españoles (AOPE) y Laura decidió apuntarse como socia en prácticas. «En el mes de mayo se celebró un congreso de organizadores en Madrid. Allí nos dieron nos dieron muchos consejos sobre cómo captar clientes, cómo tratarlos y hacer su seguimiento. Salió tan animada del congreso que en el mes de mayo empezó a trabajar en su web y en la identidad visual. Para ello contó con la empresa Miltrescientos Gramos. «Ellos me aconsejaron utilizar mi nombre como marca ya que mis servicios son muy personales. También crearon mi lema ‘El orden es felicidad’, porque así es como yo lo siento. Cuando llego a una casa, tengo que saber al primer vistazo lo que tengo que hacer y por dónde debo empezar».

Por fin, el 2 de enero de este año se vio completamente preparada para darse de alta como autónoma. Lo hizo en la Ventanilla Única de la Cámara de Comercio. «Me he podido beneficiar de las nuevas condiciones para trabajadores por cuenta propia, con una cuota reducida de la Seguridad Social por mucho más tiempo y me han apoyado mucho los técnicos del ECyL. He capitalizado el paro y lo he invertido en publicidad, en la web y en el diseño de la imagen corporativa», explica esta joven, que actualmente está inmersa en la formación CREA para emprendedores de la Agencia de Innovación del Ayuntamiento de Valladolid.

Laura se dedica a recuperar el control de las casas y negocios, bien porque hay un exceso de cosas, o porque los clientes no saben dónde ponerlas. Su primera visita siempre es gratuita y sin compromiso. En ella, esta organizadora trata de conocer los hábitos y rutinas de los clientes. «Hago fotos, mido todo y tomo muchas notas. Abro todos los cajones y analizo lo que hay en cada balda para no llevarme sorpresas. Luego, realizo un proyecto para calcular el número de horas que me va a llevar organizar ese espacio», relata.

El precio lo calcula en función del tiempo estimado para cada trabajo. «Cobro 30 euros por hora. Un armario de tamaño medio de una sola persona podría costar alrededor de 60 euros», informa esta joven que, para dar mayores facilidades en el pago a sus clientes, tiene pensado contratar el TPV Móvil de BBVA, para poder cobrar a través del móvil y desde cualquier lugar.

Cuenta que el servicio más solicitado es el de ordenar armarios y con el que más disfruta es con la organización de trasteros, en los que la mayoría de las veces se almacena de todo. realmente ya no nos son útiles «Muchas veces decimos a nuestros hijos que ordenen su habitación, pero no les enseñamos cómo deben hacerlo. Hay que saber clasificar las cosas por categorías. La forma de colgar y de doblar también es fundamental. No todo debe de estar colgado, pero tampoco todo debe estar doblado. Hay que tener todo a la vista, así se ahorra tiempo y sabes qué ponerte en cada momento», aconseja esta organizadora.

«Lo más difícil es darme a conocer. Para ello utilizo las redes sociales y mi blog. En colaboración con la empresa Mo Planner, ofrezco un novedoso servicio dirigido a los que quieran hacer un regalo a una pareja de recién casados, para que cuando éstos regresen de la luna de miel, se encuentren la casa organizada y la nevera llena».