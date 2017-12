La Junta recomienda a Teresa López que vuelva a la Mancomunidad Tierras de Medina El consejero de Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez. / Efe De Santiago-Juárez celebra el interés de la regidora socialista por impulsar el modelo territorial que el PSOE bloquea en las Cortes EL NORTE Valladolid Miércoles, 20 diciembre 2017, 12:58

El vicepresidente y consejero de la Presidencia, José Antonio de Santiago-Juárez, sugirió hoy que el modelo de ordenación territorial, al que resta la aprobación de los mapas rurales en las Cortes, podría avanzar el próximo año con la convocatoria de las ayudas para las mancomunidades, una línea que podría contar con más de cinco millones de euros y hasta un máximo de ocho.

En ese sentido, De Santiago-Juárez, que se reunió con la alcaldesa de Medina del Campo (Valladolid), Teresa López, en un encuentro al que asistió la vicesecretaria general del PSCyL, Virginia Barcones, celebró el interés de la regidora socialista, secretaria provincial del PSOE, por impulsar el modelo territorialque a su juicio sus compañeros de partido mantienen bloqueado en el parlamento autonómico.

Por ello, el vicepresidente de la Junta recomendó a la alcaldesa que el Consistorio volviese a la Mancomunidad Tierras de Medina, que recordó se encarga fundamentalmente de prestar el servicio de recogida de basura. Además, aclaró que abandonó “voluntariamente” este órgano, sin que tuviera nada que ver la Ley de Ordenación del Territorio, que matizó es una norma de la Comunidad y no del Gobierno autonómico.

De Santiago-Juárez insistió en que el Ayuntamiento de Medina del Campo, que tiene más de 20.000 habitantes, debe volver a la Mancomunidad existente y “tirar” de este órgano por ser el consistorio de mayor tamaño de la zona. Además, señaló que las diferencias sobre las aportaciones de los municipios es algo que tienen que solucionar entre ellos puesto que recalcó la Junta no puede intervenir.

Igualmente, el vicepresidente explicó que la Ley de Ordenación del Territorio, que aprobaron por acuerdo PP y PSOE en 2013, no prevé que las nuevas mancomunidades puedan encargarse del servicio de basuras, por lo que instó a Teresa López a regresar al órgano existente, puesto que aclaró puede mantenerse aunque se constituya una nueva, como marca la legislación, simpre que tengan fines distintos.

Ante esta situación, De Santiago-Juárez explicó que se dirigieron por carta a la alcaldesa de Medina, si bien señaló que no le enviaron tres felicitaciones. Consideró que la regidora pudo confundir el escrito con dos “christmas” que tuviera encima de la mesa de su despacho. Así por “activa y por pasiva” aconsejó a Teresa López que no abandonara la Mancomunidad.

Asimismo, el consejero de la Presidencia se alegró por que haya alcaldes, en este caso una regidora socialista, con un cargo de responsabilidad en el partido, que hayan manifestado su interés por constituir una Mancomunidad de Interés General Urbano, de acuerdo a las normas de ordenación del territorio, que recordó Teresa López votó a favor en su etapa de procuradora autonómica del Grupo Socialista.

Ayudas

De Santiago-Juárez indicó que a finales de enero o principios de febrero la Junta publicará la orden en la que se convocan las ayudas para las mancomunidades. Al margen de los 25 millones previstos para los ayuntamientos más desfavorecidos, se dedicarán fondos a estos órganos, procedentes de la participación de los municipios en los tributos propios y cedidos. Puesto que se mantiene la misma cantidad de 2015, los incrementos se dedicarán a financiar a las mancomunidades urbanas y rurales, si se aprueba la ley.

El consejero deseó que el proyecto avance en las Cortes antes de que finalice el plazo de solicitud de ayudas, que podría ser el 30 de junio. También el Ejecutivo dará facilidades a estos órganos para optar a las subvenciones, puesto que la constitución conlleva un proceso de varios meses. Así, será suficiente la decisión mayoritaria expresada por los plenos municipales, es decir, su voluntad y “alguna otra cosa”.

Misterio

Por ello, José Antonio de Santiago-Juárez aplaudió que se avance en algo en lo que el partido que dirige Luis Tudanca -dijo- no está dispuesto a trabajar ahora. Consideró que es un “misterio” la postura adoptada por los socialistas, cuando durante un año y medio acudieron a encuentros, al más alto nivel, para acordar el proyecto de ley sobre las Unidades Básicas de Ordenación y Servicios en el Territorio (Ubost), que en este momento, criticó, está “bloqueado” en las Cortes.

El vicepresidente de la Junta negó que exigiera un “cheque en blanco” al PSOE y que el modelo se haya limitado a “dibujar mapas con un tiralineas” y se preguntó si los socialistas iban a “clases de dibujo” cuando se reunían con ellos. A su juicio, su postura responde a un “problema interno” y una decisión que señaló los socialistas no han “sabido decir”.

De Santiago-Juárez aseguró que siempre ha estado abierto a la negociación y dispuesto a seguir avanzando. Recalcó que él ha pasado ya “muchas ITV” y que no está “obsesinado” con este asunto, sino con Castilla y León y sus ciudadanos, especialmente, los del medio rural. Explicó que el modelo territorial se bloquea ahora que llega el turno de los pueblos, en los que viven 900.000 castellanos y leoneses.

Además, recordó la enmienda socialista a los Presupuestos Generales de la Comunidad de 2018 que plantea dedicar 150 millones al Plan de Convergencia, cuando se aprueben los mapas. “En el fondo nos dan la razón”, aseguró De Santiago-Juárez.

Recalcó que los servicios que presta la Junta, escuelas con cuatro alumnos o los centros de salud en las zonas básicas, se mantendrán como hasta ahora, si bien advirtió de que los ayuntamientos no tendrán capacidad para prestar las competencias que tienen por ley si no dan un paso en la unión voluntaria. Apuntó que de esta forma serán “más fuertes” para prestar “más servicios”. “Si no apaga y vámonos”, dijo.

Finalmente, el vicepresidente de la Junta evitó hacer congeturas sobre el futuro del proyecto de ley que tramita las Cortes, si bien señaló que la mayoría que exige su aprobación se puede conformar con los votos de PP y PSOE o con la suma de Podemos y Ciudadanos.