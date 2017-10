Donde el jamón al corte es el rey

Eva, Ezequiel y Jesús, ante las puertas de su establecimiento en la calle Martí y Monsó. / L. N. Los hermanos Eva, Jesús y Ezequiel Palencia Ortega ponen en marcha El Montaner, en la plaza Martí y Monsó LAURA NEGRO Valladolid Domingo, 15 octubre 2017, 12:34

Son hermanos y ahora socios. En sus ojos brilla el orgullo de un sueño familiar cumplido y la ilusión por sacar adelante un negocio común. Ellos son Eva, Jesús y Ezequiel Palencia Ortega, tres hermanos de Aldeamayor de San Martín que acaban de poner en marcha El Montaner, un establecimiento en el que el jamón al corte es el rey y el cliente su razón de ser.

El patriarca del clan es Ezequiel Palencia, un empresario recién jubilado del sector de la distribución de productos de alimentación. Su mayor anhelo era que sus hijos siguieran sus pasos empresariales y crearan juntos su propio negocio. Un anhelo que acaba de ver cumplido. La vida laboral de sus tres hijos está plagada de experiencias, la mayor parte de ellas, trabajando por cuenta ajena. Eva, la primogénita, estuvo trabajando varios años en el sector del telemarketing y también como analista de producto en el laboratorio de Renault, donde ha permanecido 10 años.

El historial laboral de Jesús comenzó con sus primeros trabajos como albañil. Más tarde, entró en el laboratorio de I+D de la empresa PPG donde estuvo 15 años. «Más tarde empecé a trabajar con mi padre creando importadoras en aquellos países donde exportábamos productos de alimentación, principalmente de aceite y vinos», explica este comercial, quien también ha trabajado en Francia y en Perú durante cinco años.

El benjamín de este trío de hermanos es Ezequiel. Estudió el módulo de Administración y Finanzas con el propósito de ayudar en la empresa familiar, donde estuvo trabajando durante un tiempo. «Siempre me gustó el mundo del jamón. Hice un curso de cortador profesional y a partir de ahí entré en contacto con diferentes jamonerías. Conocí establecimientos en otras ciudades donde poder degustar jamón al corte. Me apetecía trasladar este concepto a Valladolid y mejorarlo. Y no vi mejor manera de hacerlo que con mis hermanos», detalla el menor de los Palencia Ortega.

Muy animados con la idea de Ezequiel, los tres comenzaron a realizar un exhaustivo estudio de mercado. «Sabíamos que lo más importante no era vender sino saber comprar. El Montaner no ha surgido de la noche a la mañana. Empezamos hace dos años y medio a plantear la idea y a estudiar hasta el más mínimo detalle. Teníamos un gran conocimiento del producto y los contactos para crear un proyecto sólido que aunara los sectores de la jamonería y la hostelería. Además hemos contado con el apoyo y la experiencia de mi padre. Sin él, esto no hubiera sido posible», afirma Jesús.

El Montaner Emprendedores. Eva Palencia (42), analista de laboratorio); Jesús Palencia (39), comercial; Ezequiel Palencia (29), cortador de jamón. Fecha inicio de la actividad. 28 de agosto de 2017. Contacto Plaza Martí y Monsó, 2. 47001 Valladolid. Telf. 983 104 986.

La mayor dificultad fue encontrar la ubicación idónea para su negocio. Tras visitar más de 30 locales, finalmente dieron con el adecuado en la Plaza Martí y Monsó, y enseguida comenzaron las obras de acondicionamiento. El siguiente paso fue darse de alta fiscalmente. Optaron por crear una sociedad limitada, Jamón y Punto, S.L., en la que Eva figura como apoderada y sus dos hermanos como administradores solidarios.

Desayunos, tapas y copas

El Montaner es un bar que ofrece desayunos, tapas y copas con un ambiente moderno y muy cuidado en el que el jamón es el auténtico protagonista. La suya es una apuesta por la calidad y el buen servicio y su objetivo es que los clientes disfruten de una grata experiencia gourmet al degustar las tapas de jamón recién cortado. En su tienda gourmet se venden también anchoas, ventresca, carpacho y queso. «Lo más solicitado es el jamón, siempre cortado por profesionales. Si un buen jamón no está bien cortado, no vale de nada. El gusto en boca es completamente distinto. Somos cercanos, tenemos productos de calidad y aportamos calidez. No tenemos cocina y ese es uno de nuestros puntos fuertes, ya que queremos que nuestros clientes disfruten viendo cómo se crean las tapas en la misma barra», comentan estos hosteleros, quienes en colaboración la Asociación Celiaca de Castilla y León, están trabajando en el desarrollo de una carta exclusiva para celiacos.

También organizan catas de vino, cursos de corte de jamón y todo tipo de eventos con el jamón como nexo de unión. «Vamos más allá de vender jamón. La hostelería es un mundo complicado en el que hay que estar continuamente innovando, por eso tenemos un enorme respeto por otros empresarios del sector. Nosotros sabíamos mucho de producto, pero para otros temas relacionados con la puesta en marcha del negocio hemos preferido apoyarnos en expertos. Tenemos mucho que agradecer a la empresa Timpulsa, que nos ha ayudado con el desarrollo y la puesta en marcha de nuestra idea y en todo lo relacionado con la imagen y comunicación. También a Reformas Los Ángeles, que nos han ejecutado un proyecto impecable en el local; y gracias también a la Asociación de Hosteleros de Valladolid, que nos ha acogido muy bien y nos ha dado un gran asesoramiento sobre las ayudas a las que podíamos acceder y los eventos de la ciudad».