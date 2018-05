Inmuebles y Exclusivas sabe cómo conseguir el máximo precio de mercado de tu vivienda

Cristino Torío, gerente de Inmuebles y Exclusivas. / Inmueble y Exclusivas Esta inmobiliaria organiza el 'Seminario para vendedores' el próximo 17 de mayo en el Centro Cívico de Parquesol EL NORTE Viernes, 11 mayo 2018, 15:42

Quiere vender una vivienda pero no sabe cómo ni con quién hacerlo; el inmueble ya está puesto a la venta pero pasan los meses y no consigue el objetivo; ha heredado una propiedad inmobiliaria pero no tiene claro si venderla o alquilarla... Estas son algunas de las cuestiones que se abordarán en el 'Seminario para vendedores. Este evento, con plazas limitadas, se celebrará en el Centro Cívico de Parquesol el próximo 17 de mayo, a la 19:30 horas y lo organiza Inmuebles y Exclusivas.

Cristino Torío, reconocido Agente a nivel nacional, explicará todo lo que se necesita saber para «vender una casa al mejor precio, en el menor tiempo posible y al mejor comprador posible. Explicaremos las técnicas para aportar valor a un inmueble, sobre cómo preparamos una casa para el mercado y que resulte más atractiva de cara a los compradores, hablaremos de las normas jurídicas básicas, los documentos y claúsulas que debemos tener en cuenta para evitar sorpresas en la notaría, y en el caso de que no quieran venderla por su cuenta, decirles cómo elegir al mejor agente inmobiliario y qué requisitos debe tener», asegura Cristino Torío, gerente de Inmuebles y Exclusivas.

Cristino, durante una de sus intervenciones en uno de los seminarios. / Inmuebles y Exclusivas

Durante el seminario se mostrarán vídeos específicos, se ofrecerán datos del mercado y se explicarán los motivos por los cuales una vivienda se vende y otra no a pesar de su proximidad en el espacio. «Informaremos sobre los numerosos problemas que pueden surgir cuando decidimos vender una casa y cómo anticiparnos a ellos para conseguir el objetivo».

También acercarán la legislación en materia de consumo a los asistentes para que conozcan qué derechos y obligaciones tienen, «por qué se les puede denunciar o sancionar, por qué deben tener el Certificado Energético, por qué no pueden ciertas cantidades de dinero en metálico, cómo pueden garantizar que, en el caso de que surja un problema con un contrato de arras, tengan que ir a una sentencia judicial que no me impida vender la casa durante un tiempo... y muchos otros temas».

El seminario está abierto a todos los interesados y dispone de plazas limitadas, lo que obliga a una inscripción previa, «o bien el teléfono 983 33 00 22, o bien a través de la página web: www.inmueblesyexclusivas.es. Los propietarios recibirán una invitación directa de nuestra parte, que deberán presentar en la entrada del CC Parquesol».

Los asistentes recibirán, de forma gratuita, la 'Guía infalible para vender la vivienda' y «también les ofrecemos la posibilidad de visitarnos para realizar una sesión privada, de forma gratuita, durante los próximos quince días a partir de la realización del seminario».

Asistentes al último seminario organizado por Inmuebles y Exclusivas. / I. E.

Este seminario consiguió el año pasado en Sevilla el tercer premio nacional de 'Marketing inmobiliario' «y ha sido la acción inmobiliaria más repetida en toda España porque se realizan seminarios para vendedores por todo el país», explica Cristino Torío.

Es la oportunidad de aprender nueva información, y muy importante, de la mano de uno de los mayores expertos del país.

Información:

Dirección: Calle Manuel Azaña, 17, 47014 Valladolid.

Teléfono: 983 33 00 22

Web: www.inmueblesyexclusivas.es