Un informe confirmó en septiembre la «inestabilidad» de la playa donde falleció la joven vallisoletana Lunes, 2 abril 2018

La Consellería de Medio Ambiente ha encargado un nuevo informe sobre la situación de los acantilados de la playa de Las Catedrales, que será complementario al último existente, de septiembre del pasado año, que confirmó la «inestabilidad» de estas formaciones geológicas y determinó que se incluyese una advertencia por escrito a los visitantes sobre los riesgos.

Así lo ha confirmado este lunes la conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, a raíz del accidente ocurrido este sábado en el arenal de la Mariña Lucense, donde falleció una joven turista, procedente de Laguna de Duero (Valladolid), tras ser golpeada por una roca que se desprendió de una de las 'furnas' de esta playa, según informa Europa Press.

Tras trasladar a familiares y amigos de la joven sus «condolencias» y apoyo a raíz de este «lamentable accidente», Beatriz Mato ha calificado el hecho de «auténtica tragedia». «Nada ni nadie lo hubiese podido evitar», ha dicho la conselleira.

Sobre el arenal, en el que la Xunta coordina un Plan de Gestión para su protección medioambiental, Mato ha recordado que el informe desarrollado en 2015, y que dio lugar al plan de control de accesos, evaluó la situación del monumento y fijó en 4.800 el tope máximo adecuado de visitantes en épocas de gran afluencia para evitar su deterioro.

El propio plan, según el criterio de los técnicos, determinaba que cada cinco años era necesario realizar una evaluación medioambiental del entorno. Sin embargo, la Xunta «no quiso esperar esos cinco años» y, desde la perspectiva «geológica», encargó a la USC un informe de evaluación en septiembre del pasado año.

Acantilados inestables

Este documento determinó que la situación de los acantilados de Las Catedrales es similar al del resto de formaciones de la cornisa cantábrica, que son en sí mismos «inestables». «En ese informe se concluye que tiene que haber una advertencia de esa inestabilidad a los visitantes de las playas o de los acantilados, una advertencia que ya existe», ha indicado la conselleira.

En este sentido, Mato ha cargado contra las voces que apuntan a que se recibieron en la Administración gallega «advertencias» sobre los riesgos de este paraje. «A día de hoy, esta consellería no tiene ningún tipo de advertencia más allá de sus propios informes», ha dicho Mato, que ha recordado que «ha habido distintos momentos para hacer una comunicación» al respecto.

«La Xunta hace, por iniciativa propia, a los dos años y no a los cinco, un nuevo informe técnico donde se recomienda una nueva medida que ya ha sido implementada», ha subrayado Beatriz Mato, quien ha indicado que a quienes solicitan la autorización para acceder al arenal se les apunta «por escrito» la necesidad de «extremar precauciones» a la hora de acercarse a los acantilados.

Del mismo modo, los informes de la Xunta, tanto en el de 2015 como en el de 2017, «en nada apuntan que el número de personas sea excesivo» para la protección del espacio, «y por eso se mantiene».

Nuevo informe

A raíz del suceso de este fin de semana, este mismo lunes la Xunta ha encargado a la Universidad de A Coruña un informe sobre el estado de Las Catedrales desde el punto de vista de los ingenieros de caminos.

Tanto la Dirección General de Xostas como el Ayuntamiento de Ribadeo están convocados este martes para informarles de que se va a realizar este informe complementario y pedirles que «asuman» sus conclusiones. «En base a este informe, cuando se tenga, se decidirán las medidas a tomar», ha apostillado Mato.

Protección del medio natural

Las medidas de seguridad en las que interviene Medio Ambiente, y que finalizan mañana su primer periodo con la conclusión de la Semana Santa, he refieren a la protección del propio medio natural. «Las medidas de seguridad sobre las personas no son competencia de esta consellería», ha dicho Mato, quien ha remitido a la Dirección General de Costas y al Ayuntamiento de Ribadeo para esta competencia, instuticiones que, según su criterio, «tomaron las medidas que tenían que tomar».

De hecho, Mato ha instado a «tener muy presente» que «esto fue una auténtica tragedia». «En este caso, aunque estuviese el Helimer y cinco puestos de socorrismo, no habría nada que hacer. No es cuestión de medidas», ha dicho la conselleira. «Creo, honestamente, que no había nada ni nadie que lo pudiese evitar», ha ratificado.

En contraposición, la responsable de Medio Ambiente apuesta por evaluar ahora «con rigor y seriedad» el nuevo informe encargado, del que saldrán las «medidas pertinentes» a adoptar según la situación del monumento natural, afectado por «los temporales».

La playa permaneció cerrada desde el momento del accidente, en el mediodía del sábado, hasta primera hora de la mañana de este lunes, el tiempo necesario para que la Guardia Civil hiciese una testado sobre el suceso. Este lunes la playa se mantiene abierta y, de hecho, hay 600 autorizaciones concedidas para visitarla. No obstante, está restringido el acceso a las cuevas.