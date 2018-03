La incertidumbre se cierne sobre el futuro del colegio de Geria por la marcha de alumnado Vecinas de la localidad pasan ante el colegio, que acaba de cumplir 120 años. / M. M. Los padres inscriben a sus hijos en centros del alfoz por «la caída de la calidad educativa», y registran solo a siete niños frente a los 26 de este curso M. MUÑOZ Geria Viernes, 23 marzo 2018, 11:25

El centro escolar de Geria vive estos días su futuro con incertidumbre ante la huida masiva de alumnado. Los padres se han plantado en bloque ante la pérdida de «calidad educativa» del colegio y, de momento, no han inscrito a sus hijos en el centro. Las matriculaciones han pasado de 26 a 7 alumnos, con lo que el centro podría echar el cierre en los próximos años si continúa la evolución a la baja, según ha explicado el alcalde, Francisco José Ortega.

La notable disminución de inscripciones supone más de la tercera parte que, en términos porcentuales, se sitúa en una merma del 73% del alumnado. La diferencia de matriculación ha hecho saltar la alarma en el municipio. Ortega lamenta que al final se haya cumplido su previsión de un detrimento del número de alumnos debido a la falta de nivel educativo y resultados académicos. «Los padres no están contentos con los resultados que obtienen sus hijos en esta primera y segunda evaluación», destaca el primer edil, quien adelanta que el próximo curso Geria se quedará sólo con una unidad educativa.

El regidor apunta, a la raíz de la disconformidad de los padres con la enseñanza del centro, a la supresión de una unidad educativa el pasado año. Geria, sostiene Ortega, contaba con tres unidades con sendos profesores que se quedaron en dos, tras no llegar a la ratio establecida por las administraciones educativas de Castilla y León.

La ratio no se cumplía por dos alumnos y los padres, ante la nueva situación, se pusieron en contacto a primeros de curso con la Dirección Provincial de Educación y con la dirección del CRA al que pertenecen, el Páramo, para demandar la continuidad del docente. Con la respuesta del cumplimiento de la ratio, la Junta cerró la puerta a la reincorporación del profesor.

El colegio se quedó con dos para 26 niños de diferentes niveles académicos. Así, los tutores se tienen que hacer cargo de 1º, 2º y 3º de Infantil y 1º de Primaria, mientras que el otro imparte clase a los alumnos de 2º, 3º, 4º, 5º y 6º de Primaria, detalla Teresa Calvo, presidenta de la Asociación de Madres y Padres de los Alumnos (Ampa).

Los padres transmiten su preocupación porque desde la dirección del CRA no se han planteado las «mejoras necesarias» para mantener el nivel educativo del centro tras la pérdida del profesor el pasado año. «Por dos niños no tenemos disponibilidad de un tercer tutor», critica, al tiempo que lamenta que Geria al final cierre su centro por falta de alumnado tras 120 años de historia. «Los padres estamos cansados del empeoramiento de la enseñanza, vemos que nuestros hijos no avanzan, están dispersos...», añade.

Mantgener el nivel

En su opinión, el centro no ha hecho nada para mantener la calidad que había anteriormente, un centro, dice la responsable del Ampa, que presumía antes de sus resultados académicos. «Era un colegio muy cooperativo, donde los alumnos pequeños aprendían de los mayores y viceversa», sostiene, pero ahora es muy complicado para los profesores mantener ese nivel.

«Tenemos que luchar por volver a una enseñanza de calidad y creemos que por dos niños está situación no se debería consentir», insiste. Tanto padres como gobierno municipal han solicitado una reunión con el director del centro, Javier Catalina. Por su parte, la directora provincial de Educación, María Agustina García Muñoz, aclara que la ratio por cada 28 alumnos es de dos unidades escolares, mientras que Geria mantiene este curso esas dos unidades para 22 alumnos, uno menos que el pasado año.

En cuanto a la calidad de la educación, la responsable provincial argumenta que no hay ninguna constancia de esa disminución de la calidad y que no se pueden realizar afirmaciones sin un estudio o análisis previo. Además, precisa que siempre han estado abiertos a cualquier sugerencia o planteamientos de los padres, y recuerda que el CRA cuenta con el mismo número de profesores que el pasado año.