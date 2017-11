Las ideas saltan al cuadrilátero Luis Fombellida y Raúl Carbajo, organizadores de The Ring. / EL NORTE Nace en Valladolid The Ring, un nuevo evento en el que las ideas se debaten LAURA NEGRO Miércoles, 29 noviembre 2017, 19:32

Prometen diversión, oratoria, talento, nuevas ideas y espectáculo. Mucho espectáculo. Ellos son Luis Fombellida y Raúl Carbajo. Dos emprendedores vallisoletanos que han puesto en marcha The Ring, un evento en formato debate, que busca la puesta en valor de distintas experiencias e innovadores métodos de trabajo aplicados por las empresas, así como «dar visibilidad a los nuevos paradigmas que afectan a personas y tecnología».

El formato está muy claro. Un cuadrilátero. 9 contrincantes. 6 asaltos dialécticos y 15 minutos para exponer las ideas de cada round. La cita será el próximo día 30 de noviembre a las 20:00 horas, con entrada gratuita y reserva previa. El lugar elegido es el espacio cultural Andén 47, cuya impresionante bóveda acogerá el cuadrilátero en el que se disputarán las luchas dialécticas. «Hemos asistido a innumerables eventos, conferencias, ponencias y encuentros en los últimos años y nos llamaba la atención que todos tenían un formato similar. Eran todos unidireccionales y en los que sólo se transmitía un único punto de vista. Queríamos ir más allá de la típica conferencia y hacer un evento distinto, en el que se debatieran ideas entre expertos en diferentes materias. Estos profesionales de reconocido prestigio, defenderán y argumentarán puntos de vista que, si bien parecen opuestos, pueden tener muchos nexos en común. Todo en un formato atractivo y con una puesta en escena sorprendente», anuncia Fombellida, quien aclara que la organización del evento «se ha realizado de forma desinteresada y sin ánimo de lucro».

Las temáticas prometen. El primero en saltar al ring será Alfredo Corell,, que expondrá su visión sobre el grado actual de innovación en la educación universitaria después del visionado de un vídeo. Posteriormente, Ángela de Miguel, , y José Lagunar,debatirán sobre la innovación en el comercio y las diferencias entre el pequeño comercio local y la empresa tecnológica que vende por internet. Seguidamente, Ernesto Monsalve, debatirá junto a Sergio Suarez, más conocido como Darkrow, DJ y productor musical, sobre la creatividad con o sin tecnología en el mundo musical. Los siguientes en intervenir serán David Lorenzo,y José Feliciano, l, que debatirán sobre el papel que juegan tecnología y personas. Belén Viloria, experta en Innovación, TEDx Ambassador y miembro fundador de TED en Español, cerrará The Ring debatiendo sobre la función de la innovación social y quién debe promover la misma. La identidad de un noveno orador se descubrirá el mismo día del evento.

«La acogida está siendo inmejorable. Los participantes han mostrado una gran predisposición y enorme sorpresa por lo novedoso del formato. Es de agradecer su participación sin reservas, ya que todos son profesionales de gran prestigio a los que vamos a ver en una situación diferente a la que nos tienen acostumbrados. La respuesta del público también está siendo excepcional», asegura Carbajo.

Y como The Ring promete mucha emoción, ésta será medida por la empresa Sociograph, que posteriormente facilitará el alcance de las ideas expuestas. «Queremos ver el impacto de cada idea y de los propios ponentes. Los datos emocionales darán mayor valor a este evento», concluyen Raúl Carbajo y Luis Fombellida, quienes han formado un tándem de trabajo perfecto. El primero experto en marketing, ha creado junto con otros emprendedores de la ciudad, Iteralia, especializada en la digitalización de empresas locales. Por su parte, Fombellida, emprendedor nato, es E-commerce Manager en Farmacia GT y miembro de Creanetwork, la red de emprendedores de la Agencia de Innovación y Desarrollo del Ayuntamiento de Valladolid. Ahora ambos están inmersos en la vorágine de preparativos de The Ring y no descartan exportar el formato a otras ciudades.