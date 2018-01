Dos hospitales de Valladolid disponen de instalaciones especializadas en salud femenina Laboratorio de reproducción asistida de la nueva Unidad de la Mujer. / Henar Sastre El Hospital Campo Grande y Recoletos ponen en servicio una Unidad de la Mujer ANA SANTIAGO Domingo, 28 enero 2018, 09:33

El Hospital Campo Grande y la Clínica de Ginecología Recoletos han unido equipos, experiencia, conocimiento y recursos y sumado instalaciones para crear la Unidad de la Mujer Recoletas. Una oferta asistencial especializada en la salud de la mujer en todas las etapas de su vida. Y no solo para resolver patologías o hacer seguimiento ginecológico, controlar embarazos y atender partos o reproducción asistida, sino que su vocación se extiende también a una labor de educación, de apoyo emocional en procesos oncológicos, de prevención y asesoramiento... salud en definitiva.

Los partos humanizados son el proyecto estrella para este 2018

Así, la conocida clínica Recoletos, con 30 años de trayectoria y que llevaba el nombre del paseo en el que se ubica en el centro de Valladolid, pasa a formar parte del Grupo Hospitalario Recoletas –que pese al parecido del nombre no guardaban relación empresarial alguna hasta ahora–. Así se incorpora al Campo Grande, prácticamente en frente, con el que se establecen más que sinergias. El hospital aportará fundamentalmente los recursos como paritorios, quirófanos, UVI, camas o urgencias y hasta banco de sangre. En definitiva, la dotación que requiere necesariamente un entorno hospitalario y la clínica suma todas las consultas, pruebas de diagnóstico y todo el servicio de reproducción asistida. De esta forma, «Valladolid, y Castilla y León, tendrán la primera Unidad de la Mujer privada de estas características, donde cada área tiene un equipo de trabajo pero con una colaboración multidisciplinar. Queremos ofrecer confianza, calidad, seguridad ya no solo para paliar o curar la enfermedad sino aportar una atención global e integral a la mujer y a la sociedad y queremos que sea una unidad de referencia para la comunidad. No vamos a escatimar recursos para ello, profesionales muy especializados y también habrá nuevas incorporaciones para reforzar y consolidar el equipo», destaca Belén Gallegos, gerente del Campo Grande.

La planta de Obstetricia del complejo asistencial cuenta con 21 de las 80 camas del centro y con un equipo de ginecólogos, matronas, enfermeras especializadas en pediatría, neonatólogos o urgencias infantiles, entre otros, zona que además está inmersa en un proyecto de reestructuración y adecuación a las nuevas tendencias, especialmente en cuanto al parto.

Todo el abanico de técnicas de reproducción La oferta incluye uno de los servicios en los que más tradición suma la clínica ginecológica Recoletos, pionera en ello desde sus orígenes, como es la reproducción asistida. Cuenta con un laboratorio completo de embriología y andrología y un banco propio de ovocitos, semen y embriones, que «nos permiten ofrecer todo el abanico actual de técnicas de reproducción entre las que podemos encontrar de menor a mayor complejidad: inducción de la ovulación, inseminación artificial, la Fecundación in vitro (FIV), con o sin Inyección Intracitoplasmática (ICSI), ovodonación, recepción de embriones donados, diagnóstico genético preimplantacional (DGP) y otras técnicas complementaria.

En este sentido, la directora de la Unidad de la Mujer, María Santaolaya, explica los grandes proyectos para la ya nueva unidad en este 2018. El equipo ya trabaja en implantar y desarrollar el llamado parto humanizado, es decir, menos, nada o poco medicalizado. «Es una visión de salud, de incorporar bienestar e información. El embarazo y parto no son una enfermedad. Hay más contacto directo con los padres, piel con piel; incluso en casos de cesárea, se pone al recién nacido en contacto con el padre. Se integra a la familia, a la pareja en el proceso y se tienen muy en cuenta los deseos de la parturienta hasta donde quiera llegar en cuanto al manejo médico como el empleo de oxitocina o la anestesia epidural. Eso sí, si hay complicaciones la decisión es clínica. La prudencia sobre todo», explica María Santaolaya.

María Santaolaya y Belén Gallegos, junto al cartel de la nueva imagen. / H. S.

Como proyectos también para este año está la puesta en marcha del servicio Onco-mama, que atenderá de forma integral y desde un punto de vista tanto físico como psicológico cualquier cáncer ginecológico y las urgencias de 24 horas especializas en esta ámbito sanitario durante todos los días del año y que acogerán las instalaciones del Campo Grande.

40% de los tratamientos de FIV de la región.

3.500 Mamografías al año

11.000 Consultas ginecológicas atiende el centro año y 3.500 de obstestricia.

Así, bajo el lema de ‘Contigo en cada etapa’, esta nueva unidad pretende acompañar a la mujer en sus revisiones ginecológicas, reproducción, menopausia... de manera personalizada, individualizada y con respuestas a sus necesidades incluso en la gestión de pruebas que necesite, en las citaciones o derivaciones dentro de la propia unidad.

Además, la página web, las redes sociales, charlas... ofrecerán formación, la resolución de dudas, espacios fiables y supervisados de consulta.

60 profesionales. De ellos, 25 médicos configuran el equipo: Ocho especialistas en Ginecología y Obstetricia (tres con superespecialización en reproducción asistida y una en patología mamaria); dos especialistas en Urología; un cirujano y trs anestesistas; un médico especialistas en radiología; otro en Anatomía Patológica; dos nenonatólogos; tres biólogas especializadas en embriología; personal de enfermería formado por 5 matronas, 17 DUE y 14 auxiliares; dos psicólogas clínicas y personal técnico en radiología, dos en Anatomía Patológica, dos especialistas en laboratorio de andrología y personal administrativo para las labores de admisió, citación y atención al paciente.

500 Nacimientos al año entre partos naturales y cesáreas, las cuales ya se sitúan por debajo del 50% pese a ser una población más añosa y frecuentemente gemelar al tratarse muchos casos de reproducción asistida.

«Esta unión de dos equipos sanitarios tan potentes en un proyecto común supone un salto de calidad para la atención de nuestros pacientes de Valladolid. Se trata de transmitir a las mujeres que su interactuación con la sanidad va más allá del embarazo o las revisiones ginecológicas, contar con la Unidad de la Mujer Recoletas supone también crecer con Recoletas, porque una vez confías tu salud en nosotros, Recoletas te acompaña en las diferentes etapas de tu vida», según destaca el Grupo Recoletas.

Por su parte, Ángel Santaolaya, director médico del centro, considera que «Castilla y León se merece un centro de referencia en la atención integral de la salud de la mujer a la altura de las grandes capitales, es por esto que ambas empresas hacen un tándem perfecto al sumar nuestra experiencia ginecológica de 30 años a la Red Hospitalaria de Recoletas».

CARTERA DE SERVICIOS Y RECURSOS

■ Mama

• Diagnóstico. Rápido e integral y pruebas como mamografía y ecografía HD. Biopsia y Anatomía Patológica.

• Cirugía. Intervención incoplástica; Oncología y Radioterapia y Psicología.

■ Reproducción asistida

• Técnicas. Inseminación artificial; fecundación in vitro y preservación de la fertilidad.

• Donación. De ovocitos y semen.

• Otros. Diagnóstico genético; preservación de la fertilidad; andrología; psicología y consulta interespecialidad.

■ Urgencias ginecológicas

• Especializada. Atención especializada en el Hospital Campo Grande de 24 horas los 365 días del año.

■ Ginecología

• Revisiones. Control y seguimiento ginecológico.

• Consulta joven. Información sobre sexualidad y planificación.

• Histeroscopia. Procedimiento clínico que permite al ginecólogo ver el interior del útero por medio de una endoscopia.

• Otros. Ecografía y densitometría; cirugía convencional y láser; endometriosis; menopausia y atrofia vaginal; suelo pélvico; cáncer ginecológico y cirugía plástica ginecológica.

■ Obstetricia

• Embarazo. Control del embarazo normal y de alto riesgo. Plus estilo de vida. Ecografía 4D y 5D.

• Diagnóstico prenatal.

• Parto y postparto. Humanizado, control postparto, maternidad neonatal, escuela de padres y crianza.

■ Urología

• Incontinencia urinaria.

• Otros. Infecciones de repetición, sexualidad y lesionados medulares.

• Red Recoletas. Recoletas Red Hospitalaria cuenta con más de 900 empleados y 500 médicos, que dan servicio en siete hospitales, siete centros médicos y cuatro de diagnóstico. Valladolid, Burgos, Palencia, Zamora, Segovia, Cuenca, Santander y Plasencia son las capitales de provincia en las que la red está presente. En Valladolid está el Campo Grande y el Felipe II.