La hermana del joven asesinado en Medina: «No hay perdón. Ni consuelo. Eres un asesino. Queremos justicia» Miguel Ángel 'El Terre' sale de los Juzgados. / Fran Jiménez La familia deja patente la intención de solicitar que El Terre sea juzgado como un asesinato y pregunta: «¿Dónde está el cuchillo?» PATRICIA GONZÁLEZ Martes, 23 enero 2018, 13:47

Dolor, rabia y sobre todo mucha indignación. Estos son los adjetivos que describen el estado de ánimo de la familia del joven de 26 años, José Manuel G.G., que falleció el pasado 28 de diciembre a causa de una cuchillada que presuntamente le propinó el aún marido de su compañera de trabajo, Miguel Ángel López. A primera hora de la mañana de hoy, la hermana de José Manuel, Ana, remitió a través de su abogado una carta de contestación a la líneas que Miguel Ángel López, más conocido como 'El Terre' escribió «pidiendo perdón».

Ana asegura en los dos folios escritos a mano que lo que están viviendo en su familia «es una pesadilla. Nos vamos a la cama y no dormimos. A mi hermano nos lo has arrebatado, como tú mismo has dicho sin conocerle de nada, sin motivo. Te ensañaste con él. No hay defensa».

Además de calificar al agresor como «un monstruo sin corazón. Una mala persona. Un asesino. Para mí eres un asesino», su hermana deja patente la intención de solicitar, a través de su abogado, que el suceso no sea juzgado como un presunto homicidio, delito que lleva penas aparejadas entre los 10 y los 15 años, sino como un asesinato. Este cambio en la tipología del hecho delictivo, según confirmó hace dos semanas la acusación particular, estaría basado en que «el crimen se cometió con alevosía al apagar de manera premeditada la luz y después apuñalarlo».

«Queremos la verdad»

La hermana del fallecido, en voz de su familia, solicita al presunto agresor la verdad sobre lo ocurrido en el domicilio familiar de El Terre. Asimismo, pregunta de manera directa: «¿Dónde está el cuchillo?».

Ana, sentencia en uno de los párrafos que «a mi hermano lo has matado. Tus manos están manchadas de sangre, de sangre de un inocente, no puedo imaginarme lo que sufrió en esos momentos al verse roto de dolor. Lo que sintió y cómo pudo escapar con esa herida de muerte. No hay perdón que valga. No hay remido ni nada que le haga regresar» relata la hermana, quien se pregunta en reiteradas ocasiones: «¿Cómo se puede perdonar esto? Quiero justicia de verdad. Quiero justicia para José. Es mi único consuelo».

Al parecer la familia del fallecido habría tomado la decisión de escribir la carta al sentirse muy molestos -les «dolió mucho»- con la misiva escrita por El Terre. «Esta carta es la contestación a la carta que El Terre envió a través de su abogado a los medios de comunicación. A la familia le dolió que antes de tener ellos la carta, la misiva se publicara y además se quejan de que no han contando la verdad. Creen que la carta la escribió dirigida por su defensa para hacer creer que hay un arrepentimiento que no existe» explican desde la acusación particular, para puntualizar, una vez más que «creen que no hay un arrepentimiento. No existe. Los padres y él, a pesar de reconocer el apuñalamiento, no dicen la verdad de cómo fue. Limpiaron la escena del crimen, lavaron los cuchillos, y aún no sabemos a ciencia cierta cuál es el cuchillo con el que se apuñaló al joven».

El próximo viernes, El Terre regresará alJuzgado de Instrucción Número 1 de Medina del Campo para continuar con la instrucción de la causa. Una vez finalizada esta fase, el juicio se celebrará en la Audiencia Provincial de Valladolid ante un jurado.