Hallan un recorte de El Norte de Castilla sobre el Tour en una fosa de fusilados de El Carmen

Un recorte de 'El Norte de Castilla' del 4 de agosto de 1936 sobre la clasificación del Tour de Francia ha sido hallado en una fosa común ubicada en el cementerio del Carmen de Valladolid -considerada de las más grandes de España- y donde han aparecido restos de 42 personas.

Se trata de la cuarta fosa excavada en este cementerio y la de mayor tamaño hasta el momento, con dos metros y medio de profundidad y tres por tres metros de superficie, según ha detallado a Efe el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid, Julio del Olmo.

La falta de acidez en la tierra donde se ha encontrado la fosa ha propiciado que esta pagina del periódico haya aparecido "tan completa y bien conservada", ha explicado Del Olmo, quien ha añadido que no es "nada común" encontrar este tipo de documentos entre los cuerpos.

"El recorte estaba en el bolso lateral de una chaqueta de lana en uno de los féretros encontrados", ha añadido.

Otra de las peculiaridades de esta cuarta fosa del cementerio del Carmen es que el 65 por ciento de los cuerpos han aparecido dentro de un féretro, mientras que en la primera fosa excavada, la más numerosa con restos de 75 personas, tan solo diez cuerpos estaban dentro de un ataúd.

Otra novedad reside en la forma de apilar los cuerpos, que en este caso han aparecido en distintas hileras separadas por capas de tierra y cal de hasta treinta centímetros.

Además, entre las 42 personas encontradas han aparecido los restos de dos mujeres y de dos jóvenes, uno quizá menor de edad, según ha informado Del Olmo, quien ha asegurado que "no es común que fueran asesinados".

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Valladolid ha trabajado durante los últimos quince años en la recogida de testimonios orales de familiares de los represaliados y en la investigación de archivos y militares y registros civiles.

Una vez que terminen los trabajos arqueológicos comenzará el análisis forense que permitirá determinar el sexo y la edad de los cuerpos.

"El Ayuntamiento de Valladolid ha concedido subvenciones a la excavación pero el trabajo de análisis posterior lo están realizando forenses voluntarios debido a la falta de ayudas", ha explicado Del Olmo, quien ha demandado "mayor compromiso" del Consistorio y ha lamentado la "falta de sensibilización".

Por ello, Del Olmo ha pedido más colaboración institucional y académica por parte de la Junta de Castilla y León, del Ayuntamiento de Valladolid y de la Universidad de Valladolid (UVa) para facilitar unas tareas de búsqueda e identificación de cuerpos que "no avanzan".

"Quienes tienen la competencia de investigar no lo hacen", ha denunciado Del Olmo, quien ha criticado que la Ley de Memoria Histórica no tiene desarrollo y no prevé financiación ni implicación institucional.

En concreto, ha criticado la falta de compromiso de la UVa, a quien ha achacado su "falta de interés en investigar sobre la represión ni en mostrar archivos".

Esta Asociación firmó un convenio de colaboración con la institución académica en 2003 y desde entonces ha recibido "ayuda cero" por parte de el Departamento de Arqueología, que "no ha cedido material ni ha permitido el uso de su laboratorio", ha concluido Del Olmo. EFE