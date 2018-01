Hallan emparedadas en un aula piezas del antiguo retablo de una iglesia de Villalón

La localidad de Villalón ha visto ampliado su patrimonio con el último hallazgo, que se ha conocido ayer, cuando los trabajos de reforma en la iglesia de San Miguel han sacado a la luz tallas e imágenes del antiguo retablo del templo que estaban emparedadas junto al salón donde se celebra la catequesis.

Un albañil descubrió las piezas por «casualidad» mientras trabajaba en una de la paredes, aunque el hallazgo no ha sido una sorpresa para el párroco, Francisco Casas, ni para otro reducido grupo de vecinos de Villalón, ya que «se conocía» que estas obras de arte fueron retiradas en 1976, cuando se rehabilitó el retablo mayor, quizá para preservar el patrimonio de posibles robos o actos vandálicos, «aunque recurrir al emparedado de las obras puede significar que quien tomó la decisión no entendió las disposiciones del Concilio Vaticano II, lo que ha llevado al deterioro de piezas del siglo XV», explica Casas.

El párroco tampoco oculta su sorpresa por el revuelo vivido en Villalón por la sustitución de una puerta de madera en la misma iglesia «que no tenía más de 20 años de antigüedad» y no se haya tratado de recuperar un vasto patrimonio histórico que, al parecer, se sabía que estaba ahí. Las piezas recuperadas, de las que ya tiene constancia el delegado diocesano de Patrimonio y también la Delegación Territorial de la Junta, serán catalogadas y analizadas para conocer su valor y posible restauración. Según Casas, la talla más moderna tiene una antigüedad de dos siglos, pero todas se encuentran en avanzado estado de deterioro porque no fueron protegidas.