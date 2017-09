Ana Guijarro: «En este mundo es mucho más importante tener trabajada la mente que el cuerpo» Ana Guijarro en un balcón de la plaza del Coso, con el castillo de Peñafiel al fondo. / Agapito Ojosnegros La joven de Peñafiel presentará su candidatura al certamen Miss World Spain en representación de Valladolid AGAPITO OJOSNEGROS LÁZARO Valladolid Domingo, 10 septiembre 2017, 20:27

Una amplia sonrisa ilumina el rostro de Ana, una joven peñafielense de 24 años que el día 16 de septiembre representará a la provincia en el certamen de belleza Miss World Spain, tras ser elegida como Miss World Valladolid 2017. Esa sonrisa puede ser la misma que la que ilumine ahora el rostro de sus 51 compañeras de todo el país con las que competirá el 16 de septiembre en Gerona por la corona de la belleza nacional, concretamente en el Palau de Esports i Congressos Platja d´Aro. Sonríe porque su sueño -abrirse camino profesionalmente en el mundo de la belleza- puede empezar con este certamen, una gran plataforma para comenzar a caminar un arduo camino, porque esta profesión está rodeada de glamur, evidentemente, pero cuando los focos se apagan, los flases dejan de dar destellos, el día a día de estas mujeres suele ser espartano. Su sueño se forja a base de un trabajo duro, tanto en el plano físico como mental.

- Ana, es de Peñafiel, algo que lleva a gala, pero ahora reside en Valladolid, ¿desde cuándo?

- Llevo en Valladolid desde que tenía 18 años, cuando me vine para estudiar un grado de Comercio.

- Supongo que está en Valladolid porque le ofrece más oportunidades profesionales.

- Sí, la verdad es que en Valladolid nunca me ha faltado trabajo. Entre unas cosas y otras no paro.

- Hablando de paro. ¿Ahora trabaja, estudia; ambas cosas?

- Ahora mismo solo estoy trabajando, me gusta ser independiente y no depender de mis padres.

- ¿Cómo fue su elección como representante vallisoletana al certamen de Miss World Spain?

- En los sitios donde no hay gala somos elegidas mediante redes sociales. Me lo propuso un amigo, y, por qué no. Y aquí estoy.

- A escasas fechas del certamen estará nerviosa.

- Sí, ahora que va llegando la fecha me entran los nervios, porque es una oportunidad que, aparte de ser buena para mí, es una experiencia súper bonita y hay que aprovecharla al máximo.

- ¿Cómo se prepara para este evento?

- Aparte de promocionarme, cuido más mi alimentación, que es algo muy importante y me tomo mucho más en serio el gimnasio.

- ¿Qué expectativas tiene de cara a su celebración? Va a por todas.

- Claro que voy a por todas, me lo estoy tomando en serio y me gustaría dejar a mi ciudad en el mejor puesto posible. Pienso celebrarlo gane o no gane porque ya llegar hasta donde he llegado es todo un privilegio para mí.

- ¿Cuáles son sus metas profesionales?

- Me encantaría poder dedicarme a este mundo porque es algo que me apasiona y que me hace feliz.

- ¿Cuáles son sus principales fortalezas para convertirte en Miss World Spain?

- Es ser yo misma, que aparte de que pueda gustar o no mi físico me considero una persona muy sencilla, con mucha confianza en mí misma, alegre, y que pase lo que pase siempre voy con una gran sonrisa.

- ¿Está preparada mentalmente para lo que pueda venir después de la celebración del concurso nacional, para moverse por un mundo muy exigente como es el de dedicarse profesionalmente a cualquiera de los ámbitos laborales relacionados con el mundo de la belleza?

-Sí, además es mucho más importante tener trabajada la mente que el cuerpo ya que este mundo es difícil y tienes que saber llevarlo.

- ¿Cuáles son sus principales apoyos?

- Mi familia y amigos son los que hacen que tenga más fuerza cada día, los que me dan todo el cariño, apoyo y ánimo cuando más lo necesito.

- ¿Qué es lo que le gusta hacer cuando tiene un rato libre?

- Cuando tengo tiempo libre lo que me gusta es estar con mis amigas y desconectar, ya sea viajando, de compras o simplemente yendo a tomar algo y pasarlo bien.

- ¿Qué me dice de su localidad, de la cuna de la Ribera del Duero?

- Peñafiel es mucho más que la cuna de la Ribera del Duero, es un pueblo que es digno de ver, ya que aparte de tener un buen vino y de que se come genial, hay un montón de lugares que visitar. Tenemos un castillo que enamora, museos y unas fiestas alucinantes que son diferentes al resto.

- ¿Hace una copita de Ribera para brindar por una carrera llena de éxitos?

- Claro que sí, siempre sienta bien tomar una copita de vino del pueblo donde me crié.