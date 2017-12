«Gracias al programa 'Cámbiame' todo el mundo ha situado a Montemayor en el mapa» Iván Velasco, alcalde de la localidad vallisoletana, explica cómo ha sido su paso por la televisión SOFÍA FERNÁNDEZ Valladolid Martes, 12 diciembre 2017, 21:50

Llegó a Cámbiame con ganas de dar un giro a su vida. Con el objetivo de vestir más acorde con su edad (29 años) y quitarle algo de seriedad a su armario. A Iván Velasco Bachiller, alcalde del PP en Montemayor de Pililla, le bastó un solo minuto sobre la pasarela para encandilar a los tres estilistas que cada día se encargan de dar nuevos looks a sus elegidos.

-Eres el primer edil en acudir a Cámbiame, con este gesto ¿crees que has abierto la veda a que otros alcaldes se atrevan a hacerlo?

-Con mi intervención he roto el hielo en cierto sentido. Para mí ha sido como un reto, el de plantear el por qué un alcalde no puede ir a un programa como Cámbiame a demostrar que los cargos públicos también somos personas normales; que por encima del trabajo, todos somos iguales. El lunes quedó demostrado que entre vecino y alcalde no hay barreras, la gente ha conocido mi lado humano y me siento orgulloso de que haya cuajado ese mensaje. Muchos cargos de mi partido, como la Dirección Provincial del PP o la de Nuevas Generaciones me han mostrado su apoyo y su respaldo por mi paso por el programa, e incluso de otras ideologías me han dado la enhorabuena por la valentía que he tenido.

-¿Desde dónde te han llegado muestras de apoyo?

-Uff…es impresionante, pero gente de Baleares, Euskadi, Pamplona, Málaga, Sevilla, Barcelona, León y por supuesto de Valladolid. Montemayor ha traspasado fronteras. Ahora todo el mundo ha situado nuestro pueblo en el mapa. Y quién sabe si vendrán a conocernos. La publicidad que se hace siempre es muy provechosa para el municipio.

