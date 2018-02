La ministra de Agricultura inaugura los II Encuentros Mediáticos en la Ribera del Duero

La Ruta del Vino de la Ribera del Duero, coordinada con el grupo IPEA, está desarrollando durante todo este fin de semana los II Encuentros Mediáticos en la Ribera del Duero, una acción dirigida a dar a conocer la zona vitivinícola, mostrar todos los atractivos que posee partiendo de un eje principal como es el vino y su cultura. Para ello se ha invitado a 20 profesionales del mundo de la información con presencia en medios de ámbito nacional –incluida Televisión Española-, que esta mañana han desembarcado en la localidad vallisoletana de Peñafiel, donde se ha inaugurado este evento que continúa hasta mañana domingo recorriendo y conociendo territorio Ribera.

El lugar elegido para el arranque de esta acción de difusión ha sido el Museo Provincial del Vino, el atractivo enoturístico que más visitantes atrae cada año en Castilla y León -este pasado año 88.000 turistas-. El museo se asienta entre los muros de todo un Monumento Nacional como es el castillo peñafielense.

A la puesta en marcha de este encuentro ha asistido una amplia representación de la administración pública, prácticamente todos sus ámbitos han estado presentes y apoyando esta iniciativa. Representando al Gobierno central ha estado la Ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, y la delegada del Gobierno en la región, María José Salgueiro. Representado a la Junta: la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, y el director general de Turismo, Javier Ramírez. A la Diputación vallisoletana, su vicepresidente, Víctor Alonso; y, también, como anfitrión, ha asistido a la inauguración el alcalde de Peñafiel, Roberto Díez. Como organizador, junto a la ministra se ha sentado Miguel Ángel Gayubo, presidente de la Ruta del Vino de la Ribera del Duero, y también ha estado en la bienvenida el presidente del Consejo Regulador ribereño, Enrique Pascual.

Las distintas intervenciones de estas personalidades las ha encauzado el periodista Graciano Palomo.

La intervención de García Tejerina giró en torno al potencial internacional de la Ruta del Vino Ribera del Duero, hoy en día considerada una referencia mundial. Tanto es así que uno de los medios de comunicación más prestigiosos del mundo, el New York Times, la ha incluido como uno de los dos destinos recomendados para visitar en España durante 2018.

La ministra comenzó su disertación afirmando que la de la Ribera del Duero «es una ruta modélica, que crece continuamente», y que además está «en la vanguardia tecnológica por las aplicaciones informáticas que ha puesto en marcha» para su conocimiento. En ese sentido, ha explicado que «uno de los proyectos de este Gobierno es digitalizar el medio rural en todo el territorio nacional» con la objetivo de que en el campo se consoliden «trabajos y empleos de valor, que los jóvenes y no tan jóvenes que se incorporan al campo sean cada vez más profesionales, porque hoy todo pasa por la conectividad», pero no solo por y para la agricultura, sino para cualquier negocio o empresa que se asiente en los pueblos. «Para mí es esencial la digitalización del medio rural».

Entrando en materia en el asunto de su ponencia, García Tejerina ha hablado de la importancia del sector agroalimentario en el país, no solo por el volumen de producción, sino también por la calidad de lo que se produce, siendo «el tercer país de mundo en número de denominaciones de origen e indicaciones de calidad protegidas: actualmente 347». «En España somos bastante mejores de lo que nos pintan, somos líderes en producción de vino, aceite, frutas, hortalizas y en carne de porcino; lideres en superficie en agricultura ecológica».

La ministra ha señalado que «tenemos un eficaz sistema agroalimentario, el cual significa más del 10 por ciento del PIB, generando 2 millones de empleos y con unas exportaciones que rondan el 30% de lo que produce. Somos la bodega, la almazara y la huerta del mundo, los datos así lo demuestran. Acabamos de superar los 50 mil millones de euros de exportación agroalimentaria en el 2017, lo que supone un incremento del 50% sobre el 2011, convirtiéndonos en el octavo país exportador del mundo y cuarto de la UE». Incluso con lo que esto ya supone, ha afirmado que todavía «tenemos muchas posibilidades de seguir exportando, sobre todo porque cada vez producimos con más valor y esto también es más riqueza en el medio rural».

Además, Tejerina ha continuado explicando que «nuestra gastronomía está en la vanguardia mundial», anotando que «de los 82 millones de turistas que nos visitan más del 10% lo hacen por la gastronomía. Estamos en los primeros puestos en todos los ránquines gastronómicos, y de productos, con 195 restaurantes Michelin, 11 de ellos con 3 estrellas». Y en cuanto a los certámenes internacionales de vinos, «donde alcanzamos los mejores resultados», ha ejemplificado con el Concurso Mundial de Bruselas: «Veintinueve vinos españoles consiguieron el `gran oro´, de los cuales 11 son de Castilla y León y 2 de la Ribera del Duero».

En esta línea la ministra ha proporcionado más datos, como el dinero y el plan específico destinados al sector vitivinícola. Un programa dotado con 210 millones de euros anuales, «pasando de los 160 millones a los 250 para el periodo 2014-2020, destinándose 50 millones en 2018 de los que 6,2 millones corresponden a Castilla y León, el 12%. Y para el año que viene la suma será de 54 millones de euros. Una partida que crece en valor porque se ha demostrado su eficacia. Estos instrumentos han contribuido de manera muy importante a modernizar un sector estratégico, un pilar, el alimentario, muy importante en la recuperación de la crisis. Yo estaba convencida de ello. Hemos crecido más que los demás, abriéndonos más al mundo. Se trata de un sector donde brillan en especial nuestros vinos».

«Hasta noviembre de 2017 las exportaciones de vino contribuyeron a los 50.000 millones de euros de las exportaciones, con su propia cifra récord con casi 3.000 millones de euros». A ello también ha contribuido Ribera del Duero, que ha presentado «grandes datos que demuestran la gran importancia social que tiene la presencia en el paisaje y también la relevancia económica».

Tras trazar una línea histórica de la Ribera, García Tejerina, ha ahondado en el valor y la necesidad de las acciones de promoción como las que lleva a cabo el Consejo Regulador ribereño, considerándolas «un gran acierto». Son propuestas que aúnan «la originalidad y la creatividad: en la literatura, la música, la moda, la gastronomía y en el cine, y en este sentido desde el Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente hemos puesto en marcha la estrategia de los alimentos de España con la que buscamos las sinergias que se producen entre la alimentación con la gastronomía, con el turismo, con el deporte, con la cultura, la educación, el medioambiente y la salud. De una manera especial quiero resaltar la gran labor que lleva a cabo el Consejo Regulador de Ribera del Duero a través de 8 programas en distintos países«. En estos momentos, son «12 millones de euros los que están en fase ejecución y uno nuevo dotado con 1,6 millones. A estos programas damos mucha importancia desde el Ministerio porque son la mejor forma de comunicar los valores vitivinícolas». «Animo a que continúen difundiendo las características específicas de una gran marca colectiva y que es una ejemplo en crear valor en el mundo del vino porque con ello aseguran el trabajo, la renta, las condiciones de vida de mucha gente de esta laboriosa tierra nuestra de la Ribera del Duero, así que ya solo me queda recordar a todos que disfrutéis», ha concluido la ministra vallisoletana dirigiéndose a los invitados.

«La calidad nos diferencia»

Milagros Marcos en su alocución, ha destacado que en el sector de la agroalimentación en general y en el del vino en particular lo esencial es que «la calidad nos identifica». Hablando del vino y de la Ribera del Duero, ha explicado que esta DO «es la única que año tras año ha seguido creciendo exponencialmente, y ahora es ya la segunda DO de España, no solo en producción sino en lo que creo que es lo más importante: en volumen de negocio. Se incrementa cada año más el valor económico de lo que se incrementa la producción, eso se traduce en mayores beneficios para todos y en seguir creciendo». «Hoy Ribera de Duero representa la mitad del volumen del sector vitivinícola de Castilla y León, donde tenemos 13 denominaciones de origen vitivinícolas y una marca de garantía». «De las 650 bodegas de la región 305 son de Ribera, y de los 19.000 empleos de todas las denominaciones más de 8.000 son de Ribera; y de los 850 millones de negocio más de 300 los genera esta misma DO».

«Nos distingue la calidad», ha reiterado Marcos, «de ahí que una de cada cuatro botellas que se consumen en España es vino de nuestra región, y si hablamos de las ventas, además del canal tradicional, las ventas `online´ suponen ya un 38% del vino de calidad de Castilla y León». Incluso con estos buenos datos, al igual que la ministra, Marcos ha insistido en que hay que «seguir trabajando, invirtiendo en investigación, en nuevas tecnologías y trabajando en mercados exteriores«. Igualmente, ha agradecido al Ministerio de García Tejerina «el dinero que nos llega», más de 6,5 millones al año que van a las bodegas.

Milagros Marcos también ha hablado de los retos que tienen trazados, para lo cual desde la Junta han constituido una Plataforma de Competitividad del Sector Vitivinícola, incentivando la investigación, las exportaciones y «dando un impulso importante a los vinos de pago, de pueblo, identificados con una zona concreta para seguir apostando por esa calidad diferenciada».

Primera gran fiesta de la vendimia de Castilla y León

Milagros Marcos ha aprovechado la presencia de los periodistas para invitarles a la gran fiesta de la vendimia de Castilla y León que su consejería organizará el 22 de julio en Burgos, donde se celebrará un gran congreso internacional, los premios Zarcillo y una feria del vino distribuida por los distintos espacios históricos de la ciudad, «lo que hemos denominado palacios del vino», aunando en este evento patrimonio, historia, vino y gastronomía durante un fin de semana para así «poner más aún a nuestros vinos en los mercados, darlos a conocer internacionalmente», y también «aprender, porque vendrán los que más saben de vino a nivel mundial», así como «promocionar turísticamente el sector del vino y potenciar el desarrollo económico en el medio rural».

Dinamizadora del mundo rural

Miguel Ángel Gayubo ha disertado sobre la ruta que representa, explicando qué es y cuáles son sus objetivos. Ha indicado que esta nació por la inquietud «de varios bodegueros y ayuntamientos por dinamizar el sector turístico, y dinamizar el desarrollo económico de la comarca. Creo que fue un acierto y se ha conseguido, y hoy es lo que podemos disfrutar». Ha subrayado la importancia del apoyo de las administraciones en su funcionamiento y la importancia de ir todos unidos, pues la ruta la integran bodegas, Consejo Regulador, ayuntamientos, hoteles, restaurantes…, y otra serie de negocios del sector turístico.

Ha anotado que el hilo conductor es el río Duero y el vino, a través de los cuales se profundiza en un territorio rico en patrimonio de todo tipo, algo que considera que es fundamental conocer sobre el terreno para luego difundirlo; en el caso que nos ocupa a través de comunicadores, pero también a través de los visitantes. La promoción se antoja fundamental entre las principales encomienda de la ruta turística, así como la unión de todos los implicados, tanto pertenecientes al sector privado como público.

Otro de los intervinientes ha sido el presidente del Consejo Regulador, Enrique Pascual, quien aprovechó la presencia de la ministra y la consejera del ramo que les atañe para lanzarles el guante y solicitar un esfuerzo más en el apoyo que les prestan en el trabajo de promoción, especialmente ahora que acaban de cerrar una vendimia bastante corta respecto a cantidad de uva, que no de calidad, y esto también afecta a los ingresos de los entes reguladores, que como el de Ribera del Duero también consideran fundamental la difusión. Asimismo, Pascual ha explicado a los asistentes el funcionamiento del órgano de control que preside, vigilancia en pro de la obtención de la máxima calidad, así como las acciones de promoción que llevan a cabo ligadas a la música, la literatura, el cine, la moda, la gastronomía…, bajo la denominación de `Espíritu Ribera´.