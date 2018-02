Un emprendedor en el sector de los parques infantiles y saludables

David Fernández, en una sus últimas instalaciones infantiles en un parque de Zaratán. / L. N. David Fernández, que ha ejercido diversos oficios, ha dado el salto de emprender y ha creado Play360 Equipamientos Urbanos S.L. LAURA NEGRO Valladolid Domingo, 4 febrero 2018, 13:53

Es feliz y se le nota. Sus ojos le brillan al recordar el gran esfuerzo que ha supuesto poner en marcha su propia empresa, Play360 Equipamientos Urbanos, S.L., dedicada a la venta de equipos de recreo al aire libre para todas las edades. Ha pasado un año desde su apertura y David Fernández Pérez (41) asegura que todo ese esfuerzo ha merecido mucho la pena.

Se emociona al recordar toda su carrera profesional, a lo largo de la cual, se ha encontrado con muchas personas que le han tendido una mano. El primero su tío José, quien con tan solo 16 años le acogió en su taller mecánico de Medina de Rioseco como aprendiz, para enseñarle el oficio. «Mi tío no solo me enseñó mecánica. También me inculcó los valores del trabajo, del esfuerzo y del sacrificio. Él ha sido mi maestro», agradece.

Con él estuvo hasta que llegó la hora de hacer el servicio militar. Después ha sido butanero, transportista y operario en una fábrica. Su primera experiencia como comercial llegó de la mano de Retecal, empresa que luego fue absorbida por ONO. «Estuve trabajando en Burgos pidiendo permisos en las comunidades de vecinos para la instalación de fibra óptica. Aquello se me dio tan bien que llegué a tener la nómina más alta de toda la empresa, por superar con creces todos los objetivos que me marcaban. La puerta fría era muy dura, pero a la vez, un trabajo precioso. Ahí me di cuenta de que vender era lo que realmente me gustaba hacer», recuerda.

Tras cuatro años, empezó a echar de menos su pueblo y regresó para trabajar en Fundiciones Fernández, donde conoció el sector del equipamiento infantil, en el que ahora ha emprendido. Allí permaneció 9 años. «Aquella etapa terminó en septiembre de 2016. Varias empresas contactaron conmigo, pero empecé a pensar en la posibilidad de crear mi propio negocio, basado en mis propios métodos y mi política de atención al cliente. Emprender siempre me había dado miedo, pero decidí que era el momento. Así que decidí confiar en mi intuición e invertir todos mis ahorros, más la capitalización del paro. En total unos 74.000 euros, que fueron para la compra de una furgoneta, herramienta, alquiler de la nave, stock de material y los pagos iniciales a los proveedores», dice David.

Estuvo buscando naves en las que poder instalarse y al final encontró lo que buscaba en el polígono industrial de San Cosme, en Villanubla. «Como forma jurídica opté por constituir una S.L porque mi principal cliente es la Administración, y muchas veces los concursos de licitación están restringidos a sociedades. Una de las desventajas es que por ser administrador único de la sociedad no he podido beneficiarme de la rebaja en la cuota de autónomos», aclara este emprendedor, al que le han concedido una ayuda de la Diputación Provincial por ser empresa de nueva creación.

Play360 se dedica a la compra, venta, instalación, diseño, mantenimiento y reposición de parques infantiles y saludables, así como al mobiliario urbano y deportivo y a la señalización de los mismos. «También doy asesoramiento y formación y me encargo de la obra civil y la jardinería en zonas infantiles. Doy un servicio a la carta, de forma que el cliente me contrata exactamente lo que necesita», completa David.

Sus principales clientes son ayuntamientos y otras administraciones, aunque también ha llevado a cabo varios proyectos para asociaciones, constructoras y particulares. «Para mí es tan importante el cliente pequeño al que sólo reparo un juego o un columpio, como una obra grande de cualquier municipio», dice convencido.

Trabaja con importantes marcas a nivel internacional, como Galopín, de la que es distribuidor en exclusiva en Castilla y León. Además, instala para otras marcas como Hags, Benito o Myparque, entre otras. Uno de sus proyectos más importantes lo acometerá próximamente con la instalación de varios juegos en madera de robinia en el Valle de los Seis Sentidos en Renedo de Esgueva. Esta empresa, que ya cuenta con dos empleados en plantilla, acaba de poner en marcha una nueva línea de negocio especializada en domótica aplicada a instalaciones deportivas. «He diversificado el negocio porque mis clientes así me lo han solicitado», asegura este emprendedor, que acaba de finalizar el proyecto de automatización de las pistas de pádel del Ayuntamiento de Renedo.

Para David su mayor logro es la satisfacción de sus clientes. «No quiero hacer ventas de un día. Quiero consolidar clientes y que éstos confíen en mi. Somos una empresa humilde que quiere seguir creciendo, pero poco a poco, con los pies en el suelo. Éste ha sido un año complicado. Emprender supone un gran esfuerzo, pero está mereciendo la pena. Nada de esto hubiera sido posible sin todas las personas que me rodean».