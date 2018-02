El negro futuro que se cierne sobre Made, en Medina Francisco Javier Jiménez, Roberto Rodríguez, Ángel Rodríguez y José Luis Carnicero, empleados de Made. / F. J. Un total de 106 familias viven de esta factoría que ha sido, con la madera, motor económico comarcal PATRICIA GONZÁLEZ Valladolid Jueves, 22 febrero 2018, 21:34

Desesperados, abandonados y sobre todo engañados. Así se siente muchos de los trabajadores de la tradicional factoría medinense de Made, quienes la semana pasada se encontraron con la «lamentable y triste» noticia de que la dirección de la empresa, perteneciente al grupo gallego Invertaresa, proponía la puesta en marcha de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de carácter extintivo. Una medida que afectaría a la totalidad de la planta, es decir, a los 106 trabajadores que desde hace décadas desarrollan la tecnología propia de esta factoría que, junto a la industria de la madera, han sido el motor económico de Medina del Campo y de toda su comarca.

«Es una vergüenza que no tengamos información de los resultados de los balances de cuentas de los últimos años», aseguraron algunos de los trabajadores que este fin de semana conocieron de primera mano que «la Junta de Castilla y León habló con este señor (haciendo referencia al dueño de Isowat Made), y este dijo que no tenía problemas y ahora resulta que tiene una deuda a fecha de octubre del pasado año de 70 millones de euros».

El grupo Invertaresa propone el despido de los 106 trabajadores de manera escalonada, es decir, en cuatro meses ya que según los trabajadores «hay pedidos que todavía no están servidos como uno que tenemos para Red Eléctrica, por lo que imaginamos que lo que harán es cerrar cuando esté todo servido».

La situación de «precariedad, tensión y deudas» de Isowat Made se remonta al 2008 o incluso antes. En 2015, la entrada de un gran pedido para la construcción de 18.000 toneladas de torres de tendidos eléctricos para Kenia paralizó la tensión que los empleados sufrían, pero en 2016 los despidos volvieron.

Ángel Rodríguez, empleados de 41 años

«Ójalá que todo se arregle, pero no veo futuro» P. J

Entró a trabajar en Made hace años. Todo iba bien hasta 2008 y aactualmente no se ve un futuro claro, afirma Ángel Rodríguez Martín, de 41 años, a quien el anuncio del Expediente Regulador de Trabajo (ERE) extintivo no le pilló de sorpresa «siempre te esperas lo peor y además es algo que está al orden del día pero no creo que tenga un buen final».

Además de tener dos hijos pequeños, un negocio y una hipoteca, Ángel ha visto como su cuenta bancaria no ha recibido del dinero de las dos últimas nómina. «Nos deben dinero, pero deben dinero a todo el mundo. Es todo una pena y una vergüenza», se queja.

Roberto Rodríguez, trabajador de Made desde los 19 años

«Es una situación de tensión la que vivimos tras años» P. G

El anuncio del cierre no solo ha afectado a vecinos de la villa medinense. Muchos trabajadores residen en poblaciones de la comarca. Es el caso de Roberto Rodríguez que, con 19 años comenzó a trabajar en Made. Junto a otros compañeros, todos ellos naturales de la localidad de El Carpio, se desplazaban cada mañana hasta la fábrica en la que «hemos vivido épocas muy buenas, ya que Made siempre miró mucho por los empleados, pero desde que entró este señor (haciendo referencia al propietario actual) todo ha ido de mal en peor, aseguró Roberto Rodríguez González, Es una situación de tensión constante ya que no sabes que es lo que pasará con tu futuro».

En 2004 se instaló en Medina del Campo, donde creó su propia familia. «Yo al igual que muchos de los que trabajamos en Made tenemos hijos, hipotecas y otras cargas. Si Made cierra será una catástrofe para Medina ya que son 106 familias las que se quedan en la calle. Esto no se puede permitir y nos tienen que ofrecer una solución», dice.

Francisco Javier Jiménez, empleado de 60 años

«No reconozco la empresa, antes miraba por el empleado» P. G.

Su vida está ligada a la historia de Made. Con 12 años, este madrileño recibió una beca para formarse en una escuela de capacitación profesional y aprender el oficio desde abajo. Javier Jiménez Écija aprendió los entresijos del negocio y con tan solo 17 años ya trabajaba para labrarse un futuro. Hoy tiene 60

A los 23 años, llegó desplazado a Medina del Campo donde formó una familia y donde gozó de una estabilidad económica cuando lo hicieron fijo. «Made siempre fue una empresa que miraba por los trabajadores. , pero desde que entró este señor (haciendo referencia al nuevo propietario) todo ha ido de mal en peor».

Al igual que otros trabajadores entró a formar parte del Expediente Regulador de Trabajo (ERE) Temporal. «Nos deben dinero. Han mentido a todo el mundo. Nos sentimos engañados y vemos la situación de una forma muy negativa. Como cierren Made será un palo enorme para Medina», se lamenta.

José Luis Carnicero, más de 25 años en Made

«Made siempre ha sido sinónimo de calidad» P. G.

A sus 61 años, José Luis Carnicero mira con inquietud el futuro de la factoría en la que entró a trabajar hace más de dos décadas y media. Al igual que otros de sus compañeros, no reconoce a los gestores de su actual empresa. «Made siempre ha sido sinónimo de calidad. Hemos sido los primeros y los mejores en lo nuestro. Nuestra tecnología y el I+D+I ha salido de aquí de Medina del Campo y es una vergüenza lo que ahora mismo está pasando», asegura este veterano trabajador de Made que ha estado desempeñando su labor profesional en el área de galvanizado.

«Es una vergüenza como nos está tratando este señor (haciendo referencia al propietario) nosotros llevamos pidiendo las cuentas de resultados desde hace varios años para saber la situación y no nos han dado nada», aseguró Carnicero.