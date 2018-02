Francisco Téllez rechaza el acta de concejal del Ayuntamiento de Medina del Campo Francisco Téllez, cuando era concejal de Seguridad, con José Maria Magro. / Fran Jiménez La siguiente en la lista, Marta García Redondo, tomará la decisión la próxima semana PATRICIA GONZÁLEZ Viernes, 2 febrero 2018, 20:09

El que fuera concejal socialista durante el pasado mandato, Francisco Téllez, comunicó a la alcaldesa de Medina del Campo, Teresa López, durante la mañana de ayer su intención de no aceptar el acta como edil. Según López, Telléz habría tomado esta decisión basándose en motivos «personales» y «cuando le comunicamos que Ana había dimitido Kiko (haciendo referencia a Francisco) siempre nos manifestó su intención de no ser concejal». Por el momento habrá que esperar a la próxima semana para conocer si la siguiente en la lista, Marta García Redondo, acepta encargarse de la concejalía vacante de Ana Pena, la cartera de Sanidad, Seguridad y Consumo. Según fuentes próximas al Ayuntamiento el próximo martes el PSOE medinense tendría una ejecutiva en la que García Redondo, que forma parte de esta ejecutiva comunicaría su intención de ser la nueva concejal del Ayuntamiento.

Además de confirmar que Téllez no será concejal, López también quiso salir al paso de los comentarios sobre una posible crisis en su equipo de gobierno, «es mentira que exista tal situación» y confirmó que «no vamos hacer ningún tipo de remodelación o cambios en las diferentes concejalías». En el pleno de este mes de febrero el coordinador de Izquierda Unida (IU) en Valladolid, Francisco de la Rosa, tomará posesión como concejal y se encargará de la concejalía de su compañero de Gana Medina, Alberto Arranz. La vacante de Ana Pena se ratificará en esta sesión y no será hasta el mes de marzo cuando García Redondo se incorpore al Ayuntamiento que estará al completo, si no hay nuevas dimisiones, para el próximo mes.