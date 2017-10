Firmas del comercio contra el cierre del centro

El Consistorio, abierto a tratar las medidas con el sector

El Ayuntamiento tiene previsto mantener una reunión con las asociaciones de comercio la próxima semana para abordar este tema. En el equipo de gobierno son conscientes de que la medida es impopular, especialmente para ellos, pero insisten en que lo primero es la salud de la población. Recuerdan que el plan de acción contra la contaminación no recibió ninguna alegación del sector. No obstante, se muestran dispuestos a estudiar alternativas. El propio Puente, a través de Facebook, ha defendido que su gobierno no es hostil con el comercio del centro. Todo lo contrario. Argumenta que ha sido su ejecutivo el que ha puesto coto a la salida de sedes administrativas yel que ha alegado contra el aumento de festivos con apertura comercial.