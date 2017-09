Entrevista Valderrama: «Soy un cantante con tintes flamencos al que le gusta innovar repertorio» Juan Valderrama posa en las instalaciones de El Norte de Castilla / . RAMÓN GÓMEZ El cantante actúa en Valladolid con su espectáculo 'Juan Valderrama y sinfónico'. El público podrá disfrutar de su voz, acompañada por la banda sinfónica de Arroyo de la Encomienda IRENE RUIZ DOMÍNGUEZ Valladolid Sábado, 2 septiembre 2017, 18:26

-¿Es un reto o un regalo tener concierto dos días seguidos en un mismo sitio?

-Es un regalazo, el teatro Zorrilla es un sitio de máxima categoría, además está en perfecto estado de conservación y equipación técnica.

-¿Qué puede esperar todo aquel que acuda a verle ?

-Será una noche especial, la copla será la protagonista en su máxima expresión porque me acompaña una banda sinfónica, así es como la copla se concibió en su origen, una forma de mostrarla como es con toda su grandeza.

-¿Algún momento más íntimo?

-Durante el concierto hay un ‘impás’, dedicado al flamenco, donde me siento con mi guitarrista. Esa parte nunca es igual porque me gusta que me pida canciones, lo llamo peticiones del oyente. Ahí es donde está la originalidad de cada velada. Con una banda sinfónica resulta muy difícil improvisar, con ella interpreto coplas como: ‘Su primera comunión’, ‘Mi niña Lola’ o ‘El emigrante’.

-¿Impone un silencio vallisoletano en un concierto?

–Me enfrento mucho a él, porque en el género que yo practico el silencio es una parte muy importante. Algunos son ‘puñalás’, que duelen más que un quejío. Valladolid es una tierra que sabe de esto y, cuando el público es entendido puedes cantar de una manera más íntima y más pura, sin tener que arrancar el aplauso a base de ejercicios vocales, aunque conlleva más responsabilidad.

–¿En Valladolid se permiten esas licencias?

–Creo que sí, en piezas de repertorio que no son las más conocidas. Un público entendido en cualquier aspecto de la vida es una responsabilidad, por una parte, pero por otra te sientes comprendido y puedes hacer muchas cosas que normalmente tienes reparo en hacerlas.

-Echándo un vistazo en su repertorio, ¿por qué ha pasado de temas más flamencos al bolero?

-Es un cambio contínuo, nunca he seguido un patrón o una línea. Cuando me pongo a grabar, grabo lo que me apetece y en ese momento me apeteció grabar canciones más flamencas y después retomar el bolero, que fue como empecé. Realmente, soy un cantante con tintes flamencos que le gusta jugar. Me gusta la libertad de hacer cosas nuevas, me motiva.

-¿Por qué incluyó a El Langui en su versión del emigrante en 2012? ¿se atrevería de nuevo a fusionar el rap con el flamenco?

-Me gustó la versión que me propuso, transmite un gran mensaje, además de acercarla a su público. Pero la fusión del flamenco con el rap ya pasó.

-¿Le continúan comparando con su padre?

Sí, mientras viva. Quizá mi forma de cantar les recuerde a él, o que yo no tengo reparos en coger su repertorio y hacerlo a mi manera, pero es una gran responsabilidad que te comparen con él.

-¿Le costó hacerse un hueco en la música por ser "hijo de"?

No, me ha abierto muchas puertas y me ha dado mucho cariño de la gente. Al principio te ayuda y se convierte en una batalla contínua al reivindicarte tú mismo. Es una especie de mantra que acepté desde que dí el paso de convertirme en artista.

-¿El público de sus padres le sigue a usted?

-El público no es de nadie. Hay gente más mayor que le gustaban mis padres, y viene a verme porque les recuerda a su época. Es un público heterogéneo y es muy curioso porque muchos vienen a mis conciertos acompañando a alguien más mayor, y luego vuelven solos.

-¿Qué le hizo participar en "Los tambores hablan"?

-Creo que los artistas en España nos enrrollamos mucho en acciones solidarias. Me propusieron cantar con Rozalén, que es una artista a la que sigo desde sus comienzos. Aposté por ella y le pedí una colaboración en el teatro Lope de Vega de Sevilla, cuando aún no había grabado y no la conocían.

-¿Qué le parece Rozalén?

-Maravillosa, es una artista de una dimension brutal. Rozalén es la cantautora en este país, la más completa de todos. Reúne todas las condiciones: tiene una garganta de privilegio, toca muy bien la guitarra, compone precioso y tiene una personalidad inconfundible, es una 360. La comparo con la difunta Cecilia, creo que tienen cierto parecido en la originalidad, la manera de componer y el compromiso.

-¿Tiene alguna canción que no pueda faltar en su repertorio de conciertos?,¿alguna preferida por el público?

-Va por épocas, "Mediterráneo" la llevo conmigo desde que empecé, me gusta mucho versionarla. La preferida por el público es "Emigrante", es el gran momento, por todo lo que conlleva esa canción.

–¿Tiene algún nuevo proyecto?

–Estoy inmerso en la grabaciónde un disco, escogiendo repertorio. Además estoy preparando un proyecto que indaga en el nexo de unión que hay entre la copla y la zarzuela. Quiero hacer un espectáculo con orquesta sinfónica en torno a esos dos géneros.

–¿Combina sus conciertos con la grabación del disco?

– Sí, pero soy un artista de directo, el disco lo grabo porque no tengo remedio, pero yo no creo en la música grabada, para mí está muerta. Al artista hay que verle en un escenario, que es donde ves su calidad.

–Tras una larga trayectoria, ¿alguna vez ha tocado su techo, musicalmente hablando?

–Continúo buscando e innovando, pero no pienso más que en el ahora. La vida me ha enseñado que el mañana no lo ha visto nadie y hago esto porque siento pasión por este oficio, y soy feliz subiéndome a un escenario delante de tanta gente. El resto vendrá si tiene que venir pero no soy un esclavo del aplauso ni de la fama.