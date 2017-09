SIMONE: «Vemos que la demanda aumenta, y trabajando duro, se consigue» María Barrena y Carlos Arquer, integrantes del grupo SIMONE / Gabriel Villamil El grupo tocará el 2 de septiembre antes de la 'Oreja de Van Gogh' LAURA VAN HOEYLANDT Valladolid Sábado, 2 septiembre 2017, 20:31

María Barrena y Carlos de Arquer, dos jóvenes estudiantes de arquitectura de Madrid, confiaron en su instinto y vocación por la música. Ahora, un año más tarde y con mucho esfuerzo, abren para La Oreja de Van Gogh el día 2 de septiembre en la Plaza Mayor de Valladolid. Decidieron adoptar un modelo colaborativo y entrelazarlo con su “voluntad de emocionar a través del diseño”. Con preparación y madurez, solamente queda disfrutar del momento.

-Ganasteis el concurso 'Salta a la fama' en el Rio Shopping. Ahora os enfrentáis a un público mucho más grande, ¿cómo lo están preparando?

MARÍA: Al concurso fuimos con tres canciones compuestas, imponía bastante, fuimos a dar lo mejor de nosotros mismos y resultó maravillosamente bien. Ahora tenemos un poco más de experiencia. Este año nos mentalizamos de aprender e investigar todo lo que podíamos, además de experimentar con el sonido que queríamos conseguir. Eso es exactamente lo que hemos hecho, presentándonos a todos los concursos que pudimos y dando conciertos donde nos dieron la oportunidad. Ahora haremos lo mismo, paramos la investigación y nos centramos en mejorar

CARLOS: No sabemos qué es lo que se siente al subir a un escenario ante tantas personas, y además en esa situación, abriendo para la Oreja de Van Gogh. Queremos tener todo controlado, una vez que nos aseguremos de eso, solo queda disfrutar.

-¿Se dedicáis a la música ahora a tiempo completo?

MARÍA: Somos estudiantes de arquitectura, estábamos terminando la carrera y dijimos: es ahora o nunca. Vemos que la demanda aumenta, y trabajando muy duro, se consigue.

CARLOS: Creemos que podemos dedicarnos a esto, o por lo menos, haremos todo lo posible para que sea así.

-¿Cómo ven el sector de la música en España?

MARÍA: Vemos que cada vez está mejor, muchos nos preguntan si saldremos fuera, pero hay que ir poco a poco. Llevamos a penas un año y tenemos bastante demanda, ya veremos qué nos iremos encontrando. Es verdad que las canciones son en inglés y es por el tipo de música, incluso las influencias, que la música pide que sea así. No nos cerramos a componer en español en el futuro, por ahora sí hemos hecho un 'cover'.

-¿Qué supuso para ustedes ganar el concurso 'Salta a la fama'?

CARLOS: Las personas que lo organizan, cómo nos tratan y cómo gestionan todo, verdaderamente nos dieron la sensación que quieren encontrar la mejor forma de ayudar a las bandas. Este concierto en las fiestas no estaba estrictamente incluido en el premio, nos apoyaron muchísimo.

MARÍA: Ellos mismos nos preguntaron qué es lo que necesitábamos, nos solucionaron muchos de los problemas, nos piden consejos para las próximas ediciones. Llevamos a Valladolid muy cerca del corazón.

-¿Cómo surgió SIMONE?

MARÍA: Ambos estábamos terminando la carrera, y teníamos la sensación que no se podía avanzar con la música. Yo quería intentarlo, y me encontré a Carlos que tenía una guitarra que llevaba seis meses sin cuerdas. Comenzamos a tocar, creíamos que queríamos hacer rock porque era lo que llevábamos escuchando toda la vida, pero duramos dos meses. Probamos con el pop-rock, la electrónica y ahora queremos inventar el dream-rock. Nos gusta mucho Pidgey Harvey, que es la parte más rock, pero también nos encantan The XX, London Grammar, etc que tienen mucho más que ver con el dream-pop.

-¿Cuáles fueron los mayores obstáculos?

CARLOS: Hay muchísima presión social si quieres hacer algo de este estilo. La familia, los amigos y la sociedad te están intentando convencer que estas perdiendo el tiempo y no es fácil pelear contra eso. Un pensamiento muy básico que a mi me ayudó cuando empezamos fue que la música es muy difícil, pero arquitectura también, asique si todo es difícil, mejor hacer lo que te gusta.

MARÍA: Nos hemos encontrado con muchos amigos, conocidos que lo estaban intentando en la música pero tenían tanto miedo de tomárselo en serio que se acababan cogiendo un trabajo de 40-60 horas para vivir bien. Es el miedo de no poder seguir adelante.

-Tocan ustedes en día 2 de septiembre en la Plaza Mayor, ¿os quedaréis a los demás conciertos y eventos?

MARÍA: Sí, además tengo familia aquí asique intentaremos quedarnos todo lo que podemos. Además el 23 de septiembre tocamos en el Río Shopping.

-¿Qué objetivos tienen para lo que queda de 2017 o 2018?

MARÍA: El premio de 'Salta a la fama' era grabar un LP en un estudio profesional, y es lo que hicimos a principios de año. Hubo un par de desacuerdos con el estudio y ese material no se va a publicar. No obstante, desde el Rio Shopping se portaron genial, son nuestros ángeles de la guarda, y nos financian la grabación de un nuevo LP en un estudio muy pequeñito, el Invernadero con Brian Hunt. Graba a los grupos que están en situaciones similares. Esto lo haremos en octubre. Una vez que tenemos algo que presentar, ya podemos organizarnos bien. De hecho, el pasado 23 de agosto se publicó nuestro primer tema en Spotify llamado 'Not Enough'.

CARLOS: Además así vemos el feedback que tenemos, qué público atraemos más y así podemos evolucionar mejor. A medio plazo queremos desarrollar nuestro sonido, y también madurar nuestra apuesta.

MARÍA: Con la formación de arquitectura tenemos un gran interés por el diseño. Por eso, aunque no tenemos aún una estructura clara, hemos colaborado ya con una estudiante de bellas artes y a través de la fotografía hemos creado un serie de imágenes y dobles exposiciones que hablan un poco de la estética que queremos generar.