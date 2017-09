Hoy no te puedes perder...

Rafa Gutiérrez

Pablo Carbonell, en el Teatro Carrión

Pablo Carbonell repasa su carrera artística en 'El mundo de la tarántula', que llega hoy a Valladolid de la mano de este polifacético actor al que no le asusta explorar otros mundos artísticos como la música, la pintura, la escritura y, por qué no, el periodismo. Si te gusta Pablo Carbonell, no te pierdas hoy su actuación a las 20:30 horas en el Teatro Carrión.