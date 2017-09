‘Los Pichas’ prometieron sorpresas, y las dieron. Primero en forma de vídeo, que además sirvió de tributo al que tradicionalmente es el grupo que cierra las fiestas: Candeal. También anunciaron un lleno en la Plaza Mayor; y lo hicieron. La rumba canalla con denominación de origen de La Rondilla había desembarcado. Homenaje a los barrios, a la ciudad, al mundo de la cultura y al fallecido actor Julio Lázaro. Concierto inaudito y especial, hasta con una pedida de mano que acabó con un ‘sí, quiero’. En definitiva, toda una fiesta.

Galería de imágenes 'Los Pichas' en la Plaza Mayor

La formación habitual, con Javier Carballo como intérprete, Agustín como percusionista, Alberto a la guitarra e Iván al bajo, contó con los refuerzos de Chuchi Monja apoyando a las guitarras y Rubén Lázaro a la batería. Grandes músicos locales para dar fuerza al fin de las Ferias y Fiestas de San Lorenzo de 2017 para que Valladolid se quede con un buen sabor de boca y ya piense en el próximo año.

Los Pichas en directo son un ciclón. Poco a poco van haciendo que la alegría que transmiten sus canciones se infiltre en el público y que este acabe cantando y bailando al ritmo de las caderas de Javi y de su rumba canalla.

La noche ya estaba echada y la temperatura era inmejorable. Gran aliciente para que la gente se animase a ver esta actuación. Es difícil dejar de pensar en salir y divertirse si una ciudad entera lleva diez días de fiestas, y con este último concierto olvidarse de ello no ayuda. Hoy, vuelta a la normalidad pero por la noche; fiesta, que a esta invitaban Los Pichas.

Cerrar unas fiestas patronales es una gran responsabilidad, pero ser quienes cierran las fiestas en su ciudad natal es motivo de orgullo y responsabilidad. Y Los Pichas estuvieron a la altura. Los vallisoletanos saben que pese a no tener discos, en verdad no los necesitan, allá por donde van hacen disfrutar a quien acude a sus actuaciones. «No hay prisa Pucela, no hay prisa», apeló Javier al público de Valladolid. Tras esto, versiones rumberas de canciones como ‘Lalala’ de Massiel, ‘Hace calor’ de Los Rodríguez’ o Nino Bravo. La Plaza Mayor estaba en sintonía de rumba.

Se acercaba el final, y como no podía ser otra de forma, para cerrar por todo alto sonó ‘Sobreviviré’ y el ‘Himno de La Rondilla’. Himno a los barrios, a su gente, a Valladolid y a un fin de fiesta que de esta forma ha acabado por todo la alto.