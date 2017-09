Los Pichas: «No somos puristas de la rumba, queremos llegar a la gente» Iván y Javier, integrantes del grupo musical de Los Pichas. / Ricardo Otazo El grupo de La Rondilla asegura que van a plantear una fiesta de cara a su actuación en la Plaza Mayor, para ellos, si tienes ganas de pasarlo bien te lo pasas JAVIER AYUSO SANTAMARÍA Valladolid Domingo, 10 septiembre 2017, 20:32

Tradicionalmente el último día de Fiestas cierran el apartado musical grupos de Folk. Este año la última actuación es algo diferente. Actúan ‘Los Pichas’, rumberos de pata negra, en concreto de la Rondilla. Su intérprete (término concreto para definir lo que hace) Javier, Iván (el bajo eléctrico), Agustín (percusiones) y Alberto (guitarra) prometen un gran espectáculo muy diferente a lo que puede ver, lleno de sorpresas y con la colaboración de dos grandes músicos de la ciudad. Rumba canalla para llegar cerrar las fiestas patronales, un poco más de fiesta y diversión para acabar bien el último día, y fiesta, mucha fiesta.

- ¿Responsabilidad por cerrar las fiestas de Valladolid?

- Javier: Sí, pero también tenemos una responsabilidad cuando actuamos de cara al público. Vivimos con ello. Es como si eres futbolista y juegas la final de la Champions, si te acojonas es que no vales para esto. Podemos decir que es una responsabilidad pero motivo mucho. Actuar en Valladolid representando a los grupos de Valladolid, a Valladolid y en Valladolid.

- ¿De la Rondilla al cielo?

- J: La Rondilla es el cielo, es el Olimpo.

- ¿Cómo os sentís por tocar en la Plaza Mayor?

- Iván: Como grupo 'Los Pichas', no. Alguno por individual sí. Pero ya hemos tocado en escenarios grandes como la Plaza Mayor de León o Pingüinos.

- ¿Cómo fue la llamada?

- J: Yo me había acostado tarde, habíamos venido del bolo muy tarde. Suelo despertarme pronto pero me llamaron a las 9 de la mañana y tenga una voz de ultratumba interesante y me lo comentaron. Me llamo el técnico de programación del Ayuntamiento, Carlos Heredero, me lo comentó y me dijo que si nos atrevíamos. Yo le dije que por supuesto y luego me quedé dormido. Cuando desperté, pensé que lo había soñado y busqué en el historial de llamadas y sí, había sucedido.

- ¿Qué es rumbero ‘rondillero’?

- I: La esencia musical de 'Los Pichas’ es eso un tipo de música estilo bolero; música de toda la vida. Llevamos unos cuantos años haciendo música actual a nuestra manera: una rumba que nosotros adaptamos. Con esa característica de nuestra rumba con cachondeo o algunos cambios de letra.

- ¿Qué vais a ofrecer en vuestro concierto?

- I: Tenemos un historia en mente, pero es mejor que vayan y lo vean.

- J: Va a haber una presentación especial de inicio, por lo cual no es como llegar a un bar, que puedes hacerlo con media hora de retraso. Hay que llegar allí a las 9. Sería interesante que estén a esa hora. De la misma manera que hace unos años actuamos en Emplazados y nos presentamos en limusina y nos pusimos a comer langostinos en escena, cosas así. Siempre nos gusta hacer esto.

- I: No solo es llegar y cantar. Además vamos a tener dos colaboradores; dos buenos músicos de Valladolid que son Rubén Lázaro a las percusiones y Chuchi Monja a la guitarra.

- ¿Qué respuesta esperáis del público?

- I: ‘Los Pichas’ somos un grupo de contacto, somos de estar delante del público de una forma muy cercana. La respuesta en los grandes escenarios siempre es parecida. Javi sigue haciendo sus interpretaciones tanto en el escenario como debajo. La respuesta del público siempre es muy buena, tanto gente que nos conoce que no nos conoce.

- ¿Qué futuro les espera a 'Los Pichas’ de aquí en adelante?

- J: Vamos a seguir haciendo actuaciones que tenemos y sí que tenemos algún proyecto para aumentar nuestro radio de acción pero se irá viendo sobre la marcha. No vamos a grabar ningún disco.

- I: Vamos a continuar con nuestra filosofía, va a ser la misma.

- J: La filosofía nuestra es que la gente se divierta, nosotros nos divertimos y todos somos amigos. Esos son los tres pilares básicos del grupo: En principio entendemos que no va a haber grandes cambios.

- ¿De dónde viene el nombre de 'Los Pichas'?

- J: El nombre surge porque en Cádiz un ‘pisha’ es un colega y nosotros que venimos de Castilla decimos 'picha'.

- I: Somos colegas.

- J: Si hubiésemos querido llamarnos por el miembro viril hubiese sido otra forma.

- ¿Cómo definiríais vuestra rumba?

- I: Siempre decimos rumba canalla. Aunque Agustín depende del público para el que toquemos la denomina de varias formas, rumba ‘cartopetónica', rumba castellana.

- J: Rumba de fiesta. Mucha gente nos pregunta que por que siempre le cantamos a La Rondilla, le cantamos porque es nuestro barrio pero la gente tiene que saber que cuando le cantamos a La Rondilla también le cantamos a todos los barrios. No diferenciamos de las Delicias, de Girón, de La Victoria, somos gente de barrio y orgullosos. Sabemos de dónde venimos y lo que somos y es más, la actuación que vamos a hacer en la Plaza Mayor va a estar dedicada a la gente de barrio. A la peluquera de toda la vida, al carnicero de toda la vida, al contable, a todos. Se lo vamos a dedicar a todos.

- I: No somos puristas de la rumba. Queremos llegar a la gente. Tenemos gente de entre los 16 a los 60.

- J: Nosotros nunca hemos sido flamencos. Nosotros no somos flamencos. Nosotros somos pelícanos. Tocamos rumba y tocamos como nos apetece. Nosotros a los conciertos vamos planteando una fiesta. Si tienes ganas de pasarlo bien te lo pasas.

- I: En el grupo esta Javier Carballo, que es actor. Eso nos hace diferentes a los demás, algunos van más por lo serio y otros vamos por lo serio musicalmente, pero con el cachondeo de Javier. Es una persona que desde el primer acorde se ha metido al público en el bolsillo. Tras 25 años nunca me he encontrado con esto.

- J: Yo sé estar encima del escenario. No soy el mejor cantante pero sé estar arriba. Hay cantantes muy buenos que no transmiten nada cuando actúan. Soy 100% actor. Yo interpreto las canciones, no me considero ni cantante.

- ¿Cómo compagináis conciertos, ensayos con la vida familiar y laboral?

- I: Tienes que encajar todo como puedes. Para poder compaginarlo hay que tener gente en tu familia que lo comprenda, que es difícil, que vivan contigo la música como la viven con nosotros. Con la vida laboral pasa lo mismo. Sabes que tienes horarios que respetar. Las cosas como son, cuando tocamos podemos llegar a las 4 de la mañana y luego a las 8 estoy trabajando. Hay que hacer un esfuerzo si te gusta algo realmente.

- Un consejo para los que estén empezando:

- J: Que se diviertan con lo que hagan, que no piensen en lo que les guste a la gente, que hagan lo que les gusta a ellos que eso les va a dar sinceridad encima de un escenario y además de ensayar que toquen. La mayor parte de los grupos que se separan es porque no tocan y dignifican el trabajo. El consejo es que no lleguen a cualquier escenario o acepten cualquier trato.

- I: Que se diviertan, que sean ellos mismos, que vivan el día a día, que no piensen en que una discográfica les va a fichar y algo que yo siempre digo y he echado en falta: si les gusta que estudien música, les va a facilitar todo mucho.

- Alguna anécdota curiosa de los conciertos:

- I: Más que una anécdota algo que le ocurrió a Javi y nos lo contó en el Centro Cívico Bailarín Vicente Escudero. Fuimos a tocar allí con la incertidumbre de la reacción del público: llenamos el Centro Cívico y la gente respondió estupendamente. Ese mismo día, una señora se acerca a Javi. Le dijo que hacía dos años que había fallecido un hijo suyo y que después de dos años era la primera vez que se levantaba y bailaba. Más que anécdotas hay cosas que te impactan y te llegan. Habéis conseguido, después de dos años con mi pena, me hacerme disfrutar y he bailar. Estas cosas son las que te llegan al final.

- J: Tocando en la Plaza Mayor de León estábamos viendo un muchacho que tendría 22 o 23 años con Síndrome de Down que se lo estaba pasando 'pipa'. Después del concierto vino a saludarnos, nos abrazó y nos dijo que les había gustado mucho la actuación, que éramos unos fenómenos, pero que la rumba no le interesaba porque era de rock ‘satánico’.

- Un mensaje para los vallisoletanos:

- I: Les esperamos el día 10 a las 9 de la noche, puntualidad esa noche, no podemos empezar más tarde como en otros sitios, cuando suenen las campanas empezamos. Las personas que nos conocen van a recibir un espectáculo mejorado como otras veces y a los que no nos conocen les dijo que vayan con ganas de divertirse y de ver algo diferentes a lo que han visto en otros conciertos.