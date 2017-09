Lolita: «Hay muchas frases en el amor peores que 'Prefiero que seamos amigos'» La actriz y cantante Lolita Flores. / F. Villar La cantante y actriz protagoniza con Luis Mottola una comedia amorosa los días 7 y 8 en el Teatro Carrión PALOMA AGUADO CARRO Valladolid Jueves, 7 septiembre 2017, 13:59

‘Prefiero que seamos amigos’ aterriza en la ciudad para hacer reír y disfrutar al público vallisoletano. La comedia de Laurent Ruquier, dirigida por Tamzin Townsend e interpretada por Lolita Flores y Luis Mottola, desvelará la historia de dos amigos en el instante en el que uno de ellos decide dar un paso más hacia el amor. Una obra que esconderá, además, la fuerza de la seducción de las mujeres en su madurez.

- ‘Prefiero que seamos amigos’, ¿la frase más odiada por el amor?

- En realidad hay muchas frases peores. En el amor existen muchas frases lapidaras.

- El amor, ¿es el alma de la vida?

- Los hijos vienen al mundo por amor. El amor es lo que mueve el mundo, el amor a la familia, a la amistad. Es lo más sublime.

- ¿Tiene fecha de caducidad?

- Siempre estamos abiertos a enamorarnos. Las historias son las que pueden terminar. Pero el amor nunca, te puedes enamorar igual con veinte años que con ochenta.

- En la obra ‘Prefiero que seamos amigos’ Claudia es una mujer de unos 50 años que quiere seducir a su amigo Valentín, ¿es tarde para el amor?

- Para nada. Una mujer a partir de los cincuenta años no es invisible. En realidad, una mujer nunca lo es, aunque nos lo hayan querido hacer creer. De hecho, Claudia no se siente invisible, al contrario. Es una mujer atractiva físicamente e intenta llamar continuamente la atención de Valentín.

- Entonces, ¿el amor es la esencia de la obra?

- La moraleja de la comedia es que el amor no tiene que morir nunca, sobre todo a partir de cierta edad. Siempre hay un roto para un descosido, como yo digo. Y sobre todo, que el público vaya con la idea de reírse y pasárselo bien.

- Esta carcajada del público en la comedia, ¿alcanza a veces el escenario?

- Intentamos que no, aunque a veces, la carcajada se contagia.

- Luis Mottola, su compañero de reparto, ¿cómo ha sido trabajar con él?

- Es muy buen compañero y te ayuda muchísimo encima del escenario. Nos llevamos muy bien, somos muy amigos y la verdad, es un placer trabajar con él.

- Hemos visto a Lolita sobre un escenario, en la televisión, en el cine, en teatro, ¿hay algo que su energía no alcance?

- Mi profesión me seguirá sorprendiendo y estaré siempre abierta a nuevos trabajos que me gusten. Me encanta y seguiré siempre disfrutando de ella. Ahora voy a seguir haciendo ‘Tu Cara me Suena’ y seguiré en los teatros.

- La comedia, ¿sorprenderá a los vallisoletanos?

- Espero que sí. Queremos que sorprenda, que les guste y se lo pasen bien. No tenemos más pretensiones. Van a ver una comedia romántica donde se lo van a pasar muy bien con nosotros y van a disfrutar.