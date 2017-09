Leire Martínez: «Este disco es el que más nos representa» Leire Martínez, cantante de La Oreja de Van Gogh. / Efe La cantante de La Oreja de Van Gogh espera que esta noche, en la Plaza Mayor de Valladolid, «sea una noche de fiesta, para poder desconectar» LAURA ASEGURADO MATA Valladolid Sábado, 2 septiembre 2017, 18:36

Parece que fue ayer cuando se escuchó por primera vez en la radio aquel ‘Dile al sol’ de La Oreja de Van Gogh, pero lo cierto es que ya han pasado dos décadas. Veinte años al pie de un cañón que hoy les dispara directos a la Plaza Mayor. Conocen además el escenario. En la edición de 2006, reunieron a más de 40.000 personas, el récord de las ferias de septiembre en Valladolid.

–¿Cuál es el secreto para haberse convertido en una de las bandas de pop más importantes del país?

–Las canciones. Las historias son tan habituales que generan una cercanía con el espectador.

–Siete discos. ¿Cuál es su mejor trabajo y cuál tiene el significado más especial?

–Siempre que hacemos un disco nos parece el mejor, pero el último es realmente uno de los mejores. El más especial sin duda fue el primero, pero este es el que más nos representa.

–¿Qué han hecho en estos cinco años hasta que han editado nuevo trabajo?

–No hemos parado quietos. Hemos estado casi tres años de gira por Latinoamérica y luego, cuando volvimos, un año y medio para grabar el nuevo disco.

–Se aprecia un toque de madurez en sus canciones.

–Tu forma de entender el mundo es distinta ahora que hace veinte años. No es que antes no tratásemos temas serios, sino que con veinte años no estábamos preparados para hablar de ciertos asuntos. Hace falta cierta madurez para hablar de estos temas. Por ejemplo, en nuestro último disco hablamos del maltrato, y creo que ahora hemos encontrado el momento de poder hacerlo con respeto y bien.

–¿Qué significado tienen las giras al otro lado del charco?

–Pues que ves que la cosa va bien. Que la transcendencia que podamos tener no se limite únicamente a España es algo para agradecer. Tenemos muchas giras pendientes. Pero la más cercana es en octubre, que vamos a ir a México.

–En noviembre de 2007, Amaia Montero anunció su salida del grupo. ¿Qué supuso en su vida convertirse en la nueva vocalista?

–Yo tenía claro que era lo que quería, pero por supuesto que tenía muchas dudas porque mi vida iba a cambiar totalmente. No es lo mismo tocar por ahí donde apenas no te conoce la gente a, de repente, ser famosa y que todo el mundo te conozca. Además, no sabía como iba a lidiar con ellos. Pero como no lo había probado y no sabía como iba a ser, mejor arriesgarse.

–Valladolid está en fiestas. ¿Qué esperan encontrarse?

–Esperamos que sea una noche de fiesta donde poder desconectar y disfrutar con toda la gente que acuda al concierto. Los canciones serán las protagonistas. No solo tocaremos únicamente canciones del último disco, sino que el espectáculo será un recopilatorio de todos los álbumes.