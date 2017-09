Jaime Valentín: «Yo canto para hacer disfrutar a los que me quieran escuchar» Jaime Valentín en la hemeroteca de El Norte de Castilla. / Gabriel Villamil El cantante vallisoletano teloneará con su rumba a la banda colombiana 'Morat' el día 5 y anuncia sorpresas en el concierto JAVIER AYUSO SANTAMARÍA Martes, 5 septiembre 2017, 13:12

Jaime Valentín se presenta a su actuación lleno de fuerza tras recibir la llamada que le confirmaba como telonero de Morat. «Me hace muchísima ilusión y da mucha responsabilidad ya que estás en casa con tu público, en tu Plaza Mayor», confiesa el artista. El cantante, con su rumba, intentará hacer que la «gente disfrute» de sus canciones y anima a los vallisoletanos a que acudan a las actuaciones de los grupos locales durante los conciertos de Fiestas.

-¿Qué supone para un músico de Valladolid tocar en la Plaza Mayor?

Es una de las noticias más bonitas que te pueden dar. Me hace muchísima ilusión y da mucha responsabilidad ya que estás en casa con tu público, en tu Plaza Mayor. Es una mezcla de las dos cosas, responsabilidad de estar con mis paisanos y responsabilidad de hacerlo lo mejor posible.

-¿Cómo te sientes?

Es una inyección de energía. Ser músico es una profesión que parece bonita desde fuera pero es muy dura, difícil y a veces necesitas cargar las pilas. Este tipo de noticias te dan fuerzas para continuar y te llena de energía. Esto da sentido a todo el esfuerzo de años atrás. Son muchas horas de trabajo en solitario, en mi casa, en el estudio, también de formación musical y vocal. Además de muchísimas horas de viajes y conciertos. Yo soy un músico de 'pico y pala'. Siempre hago el símil del fútbol, yo partí de la Tercera División, he subido a Segunda y ahora estamos ascendiendo a Primera. Todo esto requiere muchos esfuerzos, furgoneta, viajes y tocar en muchos sitios intentar hacer felices a la gente con la música que es por lo que yo estoy en este oficio. Yo no canto para mí, yo cantó para hacer disfrutar a los que me quieran escuchar. Ese es el camino, muchos sin sabores, conciertos más difíciles, viajes más largos, montar equipos. Todo el esfuerzo te llena de energía y te hace muchísima ilusión.

-Has tocado en el Valladolid Latino,¿Este concierto es diferente?

Valladolid Latino fue tremendo, una experiencia maravillosa. Compartir escenario con Antonio Orozco, Pablo López, Laura Pausini, Carlos Baute es un privilegio. Esto tiene un punto más porque son las Fiestas. Mi música es muy alegre y creo que encaja muy bien con lo que yo hago que es muy latino, muy rumbero. Además de la horas. En el Valladolid Latino toque un poco pronto y este horario de las nueve me viene mejor. Seguro que todo el mundo se puede acercar, hasta puede haber más público.

-¿Tienes algo especial preparado para el día 5?

Sí, pero no lo puedo decir. Voy a componer algo especial y cantaré algo inédito.

-¿Qué esperas del público que vaya a verte?

Yo tengo muy buenas vibraciones de que va a haber una ambientazo. Es la sensación que tengo por las redes sociales. Todos los comentarios que estoy recibiendo, solo tengo que ver el alcance de las publicaciones de Facebook. Hay ganas. El tipo de público que escucha mi música es muy amplio. Le gusto a los niños y gente de todas las edades. Espero un público muy amplio y con muchas ganas de pasarlo bien.

-¿Qué hay que hacer para llegar a tocar en Fiestas?

Es la primera vez como Jaime Valentín que canto en la Plaza Mayor, hace seis años toqué con 'Calle Jaleo' y nos fue muy bien pero como solista nunca. Este año para mí es muy importante, he empezado a hacer una gira nacional, sueno en radios nacionales. Creo que al Ayuntamiento quiere que músicos de la ciudad intentemos salir a nivel nacional e internacional, es bueno para nosotros y para la ciudad. Con esto llevamos la marca de Valladolid por todo el territorio nacional. Valladolid sale siempre en cada entrevista que hago.

-¿Qué futuro tiene Jaime Valentín el músico?

Ahora mismo estoy rematando el segundo disco y preparando un tercer disco que voy a empezar a grabar este otoño. Es posible que algo de lo que cante el día 5 sea un estreno de este nuevo disco. Ya mismo voy a grabar las primeras líneas de grabación de las canciones del nuevo disco.

-¿Y Jaime Valentín persona?

Intento ser amigo de mis amigos, ser una persona alegre y disfrutar la vida al máximo. Hay que intentar seguir luchando, ojalá se pueda ver en un futuro recompensando y poder vivir de la música y seguir haciendo conciertos.

-¿La rumba es un género atrevido para Valladolid?

A la rumba le pasa como al rock 'n' roll, no es de aquí. Al final son ritmos universales, son lenguajes que entiende todo el mundo. Aquí en Valladolid, la rumba es un tipo de ritmo que llega a mucha gente. Tenemos la fama de castellanos, de ser sobrios pero yo creo que Valladolid lleva una transformación muy grande durante años. Veo a una ciudad cada vez más dinámica, con más ganas de sonreír y disfrutar. Valladolid es una ciudad moderna donde confluyen muchos tipos de culturas y encaja cualquier tipo de música.

-No todo el mundo puede vivir de la música, ¿qué dificultades que has tenido para ser músico, bien profesionales, bien personales?

La música tiene un problema. Como muchas cosas en la vida, hay personas con mucho talento pero necesitan grandes inversiones. Se necesita de una discográfica. Yo ahora tengo algo más de apoyo que al principio. Siempre recomiendo tener otro medio de financiación que complemente. Yo he tenido que compaginar la música con otros trabajos que me han ayudado a poder financiar los discos y poder comprar una mínima infraestructura que todos los grupos necesitamos para poder funcionar.

-Internet: ¿Bueno o malo?

Bueno, aunque tenga su parte negativa: las descargas piratas. Para mí la balanza es positiva. Internet es una plataforma que te puede ver todo el mundo y es una ventana, esto no lo teníamos antes y es una ventaja indudable. Si no estás en Internet es difícil que alguien te contrate. Cuando me contratan me piden algo que tenga en YouTube como carta de presentación. La gente en tu casa ve el videoclip. El fan se hace poquito a poco, sobretodo en directo, ahí es cuando realmente la música es verdadera. El directo es fundamental y es donde un músico demuestra lo que vale poniendo toda la carne en el asador. Ahí enganchas al público que te ve.

-Tras dos discos y dar bastantes conciertos, ¿qué anécdotas te deja la vida del músico?

Haces una segunda familia. Voy con mi banda a todos los sitos. Tras cuatro años girando es una familiaridad total, es una amistad muy grande. Lo que más me agrada son los ratos de furgoneta que vamos cantando. La música te da pie a conocer muchas ciudades, conocer gente nueva, hacer amistades. La música te deja un poso en lo personal.

-Un mensaje para el público vallisoletano

Vamos a llenar la Plaza Mayor. Tienen que apoyar a sus músicos, les queremos, son nuestro público. Por supuesto, tienen que venir a verme a mí y a todos los grupos pucelanos porque es importante que nos apoyen y se vuelquen con nosotros