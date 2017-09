Cinco canciones para ir de subidón a la fiesta dance de esta noche El tradicional 'rompepistas', David Guetta, compartirá ondas con otros como Axwell, Dimitri Vegas o Robin Schulz, menos veteranos pero acostumbrados a fabricar canciones infalibles DJ Nano durante su intervención en la MAXIMAPUCELADANCE del año pasado. / R. Otazo J. A. PARDAL Valladolid Jueves, 7 septiembre 2017, 20:20

Jueves por la noche. Busca ropa cómoda aunque ni se te ocurra abrigarte mucho porque con los botes que vas a pegar vas a entrar en calor –las predicciones de la Aemet dicen que el termómetro rondará los diez grados durante la madrugada-.

En la Plaza Mayor de Valladolid ya está todo listo para acoger a las miles de personas que se dejarán seducir por los ritmos bailables y las bellas voces del 'house' más vocal. Pero, no lo dudes, durante la larga fiesta de música de baile, que arranca a las diez y se prolongará más allá de las tres de la madrugada, habrá momentos en los que los temas más cercanos a la electrónica pura también asomarán por el lugar.

En la MAXIMAPUCELADANCE, cuyo 'line up' está compuesto por Myriam Rodilla, seguida por Germán Pascual, Javi Sánchez, José M. Duro, Arturo Grao y José AM. Todos ellos serán predecesores de una traca final a manos de Ramsés López, DJ Nano y Albert Neve & Albert Ramos. Durante estas cinco horas de música sonarán a buen seguro buena parte de las canciones que han protagonizado las grandes noches de la temporada que ya termina en Ibiza o de los festivales punteros del panorama de la música 'house', con artistas como Axwell /\ Ingrosso, Nicky Romero o David Guetta.

Aquí os dejamos una lista de cinco canciones que a buen seguro sonarán esta noche y que te van a animar a coger con ganas la fiesta.

Axwell /\ Ingrosso - 'More than you know'

Nicky Romero - 'Like Home' (Stadiumx Remix)

Robin Schulz feat James Blunt - 'Ok'

A continuación dos canciones que son algo antiguas, 2010 y 2004 respectivamente. Pero, si de animarse de cara a la fiesta de esta noche se trata, estas dos canciones seguro que lo van a conseguir.

Kid Cudi, 'Pursuit of hapiness', (Steve Aoki remix)

David Guetta, 'The World is mine'