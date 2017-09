Cinco canciones de Rosana (sí, de Rosana) para bailar

1

'En Navidad'

En 1998, la artista canaria lanzó este 'En Navidad' dentro de su segundo disco: Luna Nueva. Desde enconces no ha dejado de sonar desde que El Corte Inglés enciende sus fachadas en noviembre hasta que llegan los Reyes Magos y recogen los arcos y luces navideños. Si no la has bailado nunca, no eres de este mundo.