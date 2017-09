TRES canciones que ya conoces de David Otero y otras tres que te gustará conocer

1

Ya conoces: 'Azul y blanco'

«Qué pena que no te haya conocido antes», entona David Otero en este canto al amor y al buen rollo. El aún Pescao busca en esta canción un corazón que no le juzgue, que no le haga sufrir «que haga desaparecer el miedo a descubrir lo loco que fui». Este single, tal vez el más conocido del madrileño, sonó y sonó en el verano de 2014.