Blow: «Desde el principio había magia, conectamos enseguida»

Blow, el grupo musical compuesto por Pablo Acebal, Francisco Fernandez y Harold de las Heras, se formó el año pasado con la intención de participar en el Onda Rock. Después de ser los vencedores de la edición de 2016, Blow aguarda el momento de lanzar su primer disco ‘From another world’.

-El año pasado ganasteis el Onda Rock 2016, ¿cómo os ha repercutido esto en el grupo?

Pablo: Ha supuesto que nos juntaramos como grupo, que grabásemos nuestro primer disco y además la actuación en las fiestas de este año.

-Vuestro concierto es antes que Jarabe de Palo, ¿qué os parece esta experiencia?

Pablo: Es fenomenal, es un grupo ya consagrado, por lo que es una oportunidad para nosotros. Yo les vi por primera vez hace años cuando tocaron en el bar Asklepios y estuvimos 50 personas, con suerte. Recuerdo que aquel directo me gustó muchísimo.

Francisco: Crecimos con sus canciones en la radio

-¿Cómo os sentís tocando en la Plaza Mayor?

Harold: Los tres ya hemos tocado distintas veces en la Plaza Mayor, es una gran oportunidad y es el escenario estrella.

Francisco: Para quien es de Valladolid, desde pequeño, siempre ves los conciertos y significa mucho. ¡No te cansas nunca!

Pablo: Yo lo que sugiero desde el agradecimiento al Ayuntamiento, a los que organizan el Onda Rock, o Europa FM y Onda Cero, es que intenten hacer un poco de promoción a los grupos. Incluirlos en un circuito de directos, por ejemplo, a lo largo del año.

-¿Qué obstáculos habéis encontrado?

Harold: Desde el principio había una magia entre los tres que conectamos enseguida.

Francisco: Hemos estado en muchos grupos pero con ningún otro había una conexión tan fuerte desde el primer día, a ninguno nos había pasado antes. Los temas vienen ya de trabajo de años de Pablo, que tenía sus temas ya. Fue todo muy rápido.

Pablo: Primero les busqué a ellos y luego nos presentamos, y les estaré eternamente agradecido por confiar en mí y en el proyecto. Obstáculos que hemos encontrado ha sido, sobre todo, pocos espacios para tocar en Valladolid. Yo siempre reivindico y hasta que no vea cambios seguiré reivindicando espacios para la música en Valladolid. Para la música en directo.

-Vuestros temas son en inglés ¿tenéis pensado tocar en español?

Pablo: Más que por el estilo o por motivos comerciales, sino más bien porque está lleno de monosílabos. Por tanto, cuando tienes una melodía resulta mucho más fácil rellenarla con monosílabos y que suene bien. Mi voz incluso suena distinta.

Francisco: El estilo de Blow bebe mucho del pop-rock inglés, y suena raro en español.

-¿Qué pensais sobre las nuevas formas de escuchar música, como Spotify?

Francisco: A mi me parece muy bien. Yo tengo Spotify desde que salió y nosotros que hemos crecido comprando música física en las tiendas del barrio, esperando semanas antes que salieran los discos. Ahora tiene más acceso a las cosas que antes no tenías, ya no solo de escucharlas, sino en demostrarlas. Hay que adaptarse a cada tiempo.

Harold: Tiene un lado bueno y malo. Lo bueno es que puedes mostrar tu música para que el resto lo escuche pero lo malo es que como está tan al alcance de todos, se genera como una saturación y es difícil que pueda desapuntar algo. Es muy difícil que algo destaque.

-¿Qué planes tenéis para el futuro?

Pablo: Sacar el disco, que saldrá ahora en… vamos a decir en otoño.

Francisco: Con las primeras hojas del otoño *risas*

Pablo: Y vamos a intentar moverlo lo máximo posible. Tenemos claro que un artista vive sobre todo de sudar la camiseta en los conciertos. Nuestro sueño es poder vivir de la música, pero somos conscientes de cómo está el panorama.

-¿Qué le diríais a los grupos que empiezan?

Harold: Lo primero es que no se pretendan hacer ricos de esto. Que estudien. Ser músico no es un trabajo para hacerte millonario, así que sobre todo es un trabajo vocacional. Es un trabajo al que hay que echarle horas y horas en las que lo único que obtienes a cambio es tu propia satisfacción de aprender y de cada día ser mejor. Muchas veces les tocará, como nos toca a nosotros, compaginarlo con otros trabajos. Pero siempre que tengan, que tengamos, la música a nuestro lado estaremos viviendo mucho más felices.

Pablo: Mi consejo es que mimen las canciones, que las cuiden con cariño. Hay muchos grupos que pueden tener cierto estilo, pero verdaderamente no hay muchos grupos que tengan verdaderas canciones. Que hagan verdaderas canciones.

Francisco: Que el objetivo no sea vivir de la música sino vivir con la música.

-¿Dónde os gustaría veros dentro de unos años?

Pablo: Soñar es gratis, entonces a mí me encantaría poder vivir de la música. Pero cuando compongo música no es mi objetivo, ni para que sea comercial ni para ganar dinero. Hago lo que me sale porque son mis sentimientos los que plasmo musicalmente y eso es lo que verdaderamente me hace feliz. Aunque nunca lo consiga no dejaré de intentarlo.