Blow presenta ‘From another world’ en Valladolid

Un colibrí (logotipo del grupo) remueve sus alas en el escenario de la Plaza Mayor en medio de unos focos morados que anuncian que son las nueve y están a punto de comenzar los conciertos de ferias. Los primeros acordes de este año pertenecen a Blow, el proyecto de Pablo Acebal que venció en la pasada edición del Onda Rock. Presenta el catálogo de ‘From another world’, un disco que recibe el nombre de una enorme balada que suena con guitarra acústica (la sexta pieza de la noche) durante un concierto que derrocha un sonido cuidado, letras en inglés y claras referencias ‘british’, con inspiraciones reconocidas en U2, Coldplay y Muse. También Depeche Mode, de quienes suena una versión de ‘Enjoy the silence’. En las letras de Blow hay cantos sinceros a la amistad y reconocimientos musicales a las supermujeres, a esa ‘Wondergirl’ con la que se despide la actuación. Son canciones ambiciosas, como ‘To give you my love’, que retuercen estructuras para ir más allá de la eterna combinación de estrofa y estribillo y ofrecer así interesantes y cuidados pasajes instrumentales interpretados por Xavi Hidalgo (guitarra), Francisco Fernández (bajo) y Harold de Las Heras (batería), con colaboraciones de Rafa Chail con la guitarra y Manuela Varela a los coros. Un gran estreno musical de ferias.