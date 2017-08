«La feria renacentista de Medina merece ya la declaración de interés regional»

Todo el mundo que visita Medina del Campo durante la celebración de Imperiales y Comuneros se queda asombrado del elevado número de participantes, del programa de actividades y, sobre todo, de la organización. Por estos motivos el presidente de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas, Antonio Madrid, asegura que «la feria renacentista de Medina del Campo merece ya una declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional, ya que su nivel es elevadísimo, tan alto que se encontraría a la par del Arde Lucus, las bodas de los amantes de Teruel o los romanos y cartagineses».

Galería de fotos Medina vive el Renacimiento

–¿Dónde reside el éxito de las fiestas o eventos de este tipo?

–Llevo seis años como presidente de la Asociación Española de Fiestas y Recreaciones Históricas y también soy el vicepresidente europeo y puedo decir que el impulso de este tipo de fiestas es tremendo. Mientras que en Europa llevan diez años con las recreaciones, en España desde hace cuatro es cuando hemos visto un crecimiento exponencial tanto en número como en calidad. Han subido muchísimo y se están posicionando como un tipo de turismo alternativo a los habituales. Creo desde mi parecer que el éxito reside en que a todos nos gusta la historia y mucho más si se trata de la historia de nuestros pueblos o ciudades. Hoy en día, las recreaciones históricas son un puntal del turismo. Los turistas ya no buscan o no se conforman con el turismo de sol, playa, mar, costa o montaña; ahora hay un turismo que busca conocer la riqueza de los municipios desde otros punto de vista. En este sentido, las recreaciones cumplen con esta búsqueda.

–¿Cuántas recreaciones se ponen en marcha al año en España?

–Es muy difícil contabilizarlas porque hay muchas. Hoy en día cualquier pueblecito hace la recreación del capítulo más importante de su historia. Los ayuntamientos, comunidades autónomas o las asociaciones se han dado cuenta de que son un revulsivo enorme tanto a nivel cultural como económico y han decidido enfocar la programación de las fiestas al turismo.

–¿No se podría estar cayendo en la saturación y masificación de este tipo de propuestas?

–No creo que se sature ni que estemos cayendo en la saturación. En España tenemos una historia riquísima en cada uno de los rincones de este país. Historia que se puede aprovechar para sacar a la calle las recreaciones. Cada una es diferente. Lo que podría masificar es copiar o replicar modelos que ya han funcionado en otros lugares y que no tienen nada que ver. Lo bueno que hace Medina del Campo es que al tener una historia tan rica cada año mejora y cada año incluye en las propuestas nuevas recreaciones y personajes. Esto es fundamental y Medina lo hace muy bien.

–Ustedes, desde la Asociación, tienen unos requisitos exigentes para entrar a formar parte de la misma. ¿Cuáles son los principales filtros?

–Antes de contar con un nuevo socio, la ciudad o pueblo que quiera formar parte de la Asociación tiene que pasar primero por la prestigiosa Universidad Europea Miguel de Cervantes, que valora la importancia del suceso histórico. El segundo de los filtros es que la recreación debe llevar en las calles al menos tres años. Si pasan estos dos requisitos podrían entrar en nuestra asociación, que cuenta con 22 socios.

–¿Qué nivel tienen las recreaciones españolas en Europa?

–España está en el segundo lugar. Los primeros son los italianos y después estamos nosotros. Cuando entramos a formar parte de la asociación europea entramos en el quinto lugar y ahora hemos pasado a países con gran tradición recreacionista como Alemania y Francia. En España estamos haciendo las cosas muy bien. Además, es curioso ya que tenemos muy buena sintonía con Italia y con Portugal, países con los que hemos creado una red de trabajo de colaboración permanente, y un claro ejemplo es la feria renacentista de Medina del Campo, en la que podemos ver la participación de grupos de Italia y Portugal.

–¿Qué le parece lo visto hasta ahora de Imperiales y Comuneros?

–Mi valoración es fantástica. Lo que más me ha sorprendido es la elevada presencia de público en las calles. Me quedé sorprendido anoche [por el jueves] cuando vi a tanta gente esperando a ver pasar el desfile. Me sorprendió el rigor histórico de la vestimenta, sobre todo, el de las damas.

–¿Qué nivel tiene Medina?

–Sinceramente, creo que Medina del Campo y su Semana Renacentista merece ya y sin demoras un reconocimiento regional. Creo que la Junta de Castilla y León debería declarar la feria y su semana como una Fiesta de Interés Turístico Regional. Sé que aquí hay que esperar diez años para conseguir esta declaración, pero creo que Medina la merece ya porque no tiene nada que envidiar a las ciudades que la tienen. Medina tiene el nivel del Arde Lucus de Lugo, las bodas de Isabel de Segura de los amantes de Teruel en Teruel y los Romanos y Cartagineses.