La Feria ‘Imperiales y Comuneros’ contará con un dispositivo de seguridad preventivo Miembros de la Junta de Seguridad, reunida ayer en el Ayuntamiento de Medina. / P. González La verbena renacentista espera recibir a unas 10.000 personas durante los días 17 y 20 de agosto, que estará presente en la localidad PATRICIA GONZÁLEZ Medina del Campo Miércoles, 9 agosto 2017, 09:58

La Feria Renacentista ‘Imperiales y Comuneros’ de Medina del Campo contará con un dispositivo de seguridad situado en Valladolid, como respaldo para la localidad por si ocurriera algún incidente grave.

Esta es la gran novedad en materia de seguridad de este evento, que congregará desde el jueves 17 al domingo 20 a alrededor de 10.000 personas. Así lo concretó la alcaldesa, Teresa López; que junto a la subdelegación de gobierno, todos los cuerpos de seguridad del estado, asociaciones, hospital y demás colectivos implicados en la organización de este evento, participaron durante la jornada de ayer en la Junta de Seguridad, que se encargó de perfilar todos los detalles del plan ante posibles incidentes en esos días.

A parte de contar con un retén en Valladolid, el número de efectivos de la Policía Nacional de este año crecerá en Medina, según concretó López; no obstante, no pudo detallar la cifra al no estar cerrada todavía. Por su parte, los agentes locales también aumentarán y reforzarán sus miembros y los horarios.

Esta medida está motivada por los casos de avalanchas que han ocurrido en diversos países europeos. Por ello, las calles principales de Medinacontarán con vehículos móviles que, en cierto modo, harán de barrera para impedir la entrada de cualquier camión o furgoneta. Los policías de paisano vigilarán las zonas más calientes de la feria, como el mercado o los escenarios, marcados con mayor número de actividades.

Se pretenden impedir, en la medida de lo posible, los hurtos o pequeños robos que podrían producirse esos días. Con respecto a este aspecto, la regidora destacó el buen desarrollo de la feria en anteriores ediciones, en las que el número de incidencias de este tipo fue escaso.

«Se trata de una feria familiar con actividades para todos los públicos que, en un principio, no revisten gravedad. En este sentido, tenemos que destacar que, hasta el momento y desde que se modificó el formato de la feria, no se han tenido problemas de incidentes. Esperamos y deseamos que siga siendo así».

El Hospital Comarcal, al igual que durante la celebración de las Fiestas Patronales de San Antolín, tendrá dispuestos varios espacios por si tuvieran que atender urgencias derivadas de alguno de los espectáculos, desfiles o actividades.

Para evitar el uso de vehículos por el casco histórico de Medina, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un tren turístico que enlazará los principales escenarios. Estará activo el viernes por la mañana a partir de las once; y realizará varias paradas hasta el Castillo de la Mota. El precio será de un euro para los adultos y los niños viajarán gratis.