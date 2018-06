Un día para la familia, una marcha para la solidaridad Foto de archivo del Día de la Familia en Marcha-Caixabank. / Ramón Gómez El VI Día de la Familia en Marcha-Caixabank recaudará fondos para ayudar a niños en riesgo de exclusión social R. PASALODOS VALLADOLID Domingo, 10 junio 2018, 09:01

La solidaridad siempre encuentra caminos. En este caso, el camino que recorrerán los miles de andarines que participarán el próximo domingo, 10 de mayo, en el 'VI Día de la Familia en Marcha Caixabank' que organiza El Norte de Castilla y la Federación de Atletismo de Castilla y León.

Un evento deportivo, no competitivo, cuya inscripción es gratuita, pero que servirá de plataforma para recaudar fondos para la Cruz Roja, al igual que en ediciones anteriores: «Hemos participado en prácticamente todos los 'Días de la Familia en Macha' y siempre nos ha sorprendido gratamente el gran apoyo social que ha ido cosechando esta marcha año tras año», reconoce el presidente provincial de Cruz Roja, Eduardo Sánchez Arribas. «La experiencia siempre ha sido muy positiva», remarca.

Datos de la marcha Salida A las 10:45 horas del domingo 10 de julio desde el Paseo de Coches del Campo Grande de Valladolid. Inscripciones El día de la carrera pueden realizarse de 9 a 10 en la zona de salida. Solidaria Se realizará a beneficio de Cruz Roja. Dorsal Cero En la cuenta de Caixabank ES84 8690 8002 0000 9593. Aportaciones con el epígrafe 'Marcha solidaria'. Organización Organizada por El Norte de Castilla y la Federación de Atletismo de Castilla y León. El VI Día de la Familia en Marcha-Caixabank cuenta con el patrocinio de Caixabank y Grupo Recoletas, y con la colaboración del Ayuntamiento de Valladolid, Coca Cola, Restaurante La Criolla, CDO Covaresa, Patatas Meléndez, Cruz Roja, Haribo y Alejop Ocio.

Para poder contribuir, se ha habilitado un 'Dorsal Cero' en la cuenta de Caixabank ES84 8690 8002 0000 9593 en la que todo el que quiera, participante o no de la marcha, puede ingresar sus aportaciones con el epígrafe 'Marcha solidaria'. También habrá huchas en la zona del evento para facilitar la entrega de donativos 'in situ'. «El dinero se va a destinar a becas para campamentos. De esta forma, se facilita que niños y niñas que pertenecen a familias en situación de riesgo de exclusión, puedan acceder a este tipo de actividades, que tienen un coste que no pueden sufragar», detalla el presidente provincial.

Cruz Roja, además, estará presente en la marcha de varias formas. Colaborando con la organización: recogida de inscripciones, entrega de dorsales, apoyo en el recorrido y en la distribución del plato degustación, etc. «Instalaremos dos carpas en las que realizaremos actividades para toda la familia, además de dar información sobre la labor que desarrolla Cruz Roja en los distintos ámbitos de actuación: Intervención social, Salud, Empleo, Formación, Voluntariado, Socorros y Emergencias, Medio Ambiente, Cooperación Internacional o el trabajo que desarrolla Cruz Roja Juventud», explica Sánchez.

«También nos ocuparemos del dispositivo de riesgo previsible para atender las incidencias que pudieran producirse en el ámbito sociosanitario con un Puesto de Socorro, equipos de Socorristas, y ambulancias», añade el presidente provincial de Cruz Roja.

Por solidaridad, por salud y por pasarlo bien, Eduardo Sánchez anima a todas las familias que quieran pasar un domingo diferente a apuntarse a este evento: «El Día de la Familia en Marcha es una actividad en la que puede participar todo el mundo, divertida, saludable y con un gran compromiso social y empresarial. En este caso, la recaudación la recibe Cruz Roja, pero el beneficio es para niños y niñas en situación de riesgo y ellos son lo más importante», subraya.

