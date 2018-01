La ORA se ampliará este año entre la Circular y calle Unión Calle Industrias, donde se ampliará la ORA. / R.U. El nuevo contrato permite incrementar la zona azul con hasta 2.400 espacios más, de los 8.300 que hay en la actualidad VÍCTOR VELA Valladolid Viernes, 12 enero 2018, 13:16

La Concejalía de Seguridad y Vialidad tiene ya listo un estudio para ampliar la zona azul en la capital y su intención es que, este mismo año, la ORA alcance nuevas calles en las que se registran problemas de aparcamiento para los que los residentes del entorno reclaman una solución.

El concejal del área, Luis Vélez, aseguró ayer que la mirada se dirige de forma prioritaria al entorno de Vadillos, al polígono de calles delimitado por Pérez Galdós, Unión, la Circular y las vías del ferrocarril, donde hay cerca de quinientos huecos de aparcamiento.

«La voluntad municipal –como dijo Vélez– es hablar con las asociaciones de vecinos, que hace años plantearon esta necesidad, y poderlo poner en marcha». Abarcaría así a las calles Unión (con 78 plazas), Veinte Metros (24), Industrias (58), Cistérniga,Vía (116), Bailarín Vicente Escudero (66), Príncipe (59), Palomares, JuanBravo y Marquesa de Esquilache.

El nuevo contrato de la ORA (firmado después de tres años de prórroga en las que no se pudo ampliar la zona azul) autoriza a incrementar hasta el 30%el número de plazas con estacionamiento regulado, lo que supone cerca de 2.400 sobre las 8.300 que existen en la actualidad, en un cómputo que incluye no solo la línea azul, sino también la naranja, la de residentes y los aparcamientos disuasorios.

Este margen permitiría ampliar la ORA no solo en Vadillos, sino también en otros barrios. El concejal Luis Vélez precisó ayer que todavía no hay nada acordado respecto a otras zonas, pero recordó el compromiso adquirido con los vecinos del Cuatro de Marzo para buscar soluciones de aparcamiento en ese entorno. «Tal vez la zona azul no sea la mejor opción;nos hemos fijado como límite el verano para ofrecer alternativas», recordó el edil, quien asegura que «de momento» no está en los planes del equipo de Gobierno extender la ORA más allá de las «dos barreras psicológicas» que conforman el río Pisuerga y las vías del ferrocarril. Así, parecen lejanas las propuestas planteadas en algunas asambleas vecinales de que la zona azul se implantara en la avenida de Segovia (Delicias)o en las calles de Huerta del Rey más cercanas al río.

El presupuesto de Vialidad y Seguridad para 2018 contempla la compra de seis nuevos autobuses y una línea de subvenciones para incrementar la flota de taxis adaptados a personas con discapacidad, para cumpir con la ratio recomendable del 5%. En la actualidad hay 18 taxis adaptados, cuando deberían ser 24.