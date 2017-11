Un experto bailarín que odiaba el baile

Jonathan Niño, en su escuela de baile. / L. N. Jonathan Niño Nieto domina todas las disciplinas y ha montado su escuela Style Dance, en Arroyo de la Encomienda LAURA NEGRO Valladolid Domingo, 12 noviembre 2017, 13:52

Se ríe cuando recuerda sus inicios. Es un experto bailarín y cuando relata su historia comienza diciendo que odiaba el baile. Una novia, una madre insistente y una verbena en el pueblo fueron el origen de una pasión que hoy le ha llevado a montar su propia escuela de baile. Él es Jonathan Niño (31), fundador de Style Dance, en Arroyo de la Encomienda.

A sus padres les encanta bailar y cuando era pequeño, el peor castigo que podían imponerle era precisamente el baile. Una noche durante las fiestas de su pueblo, Matapozuelos, le tocó sacar a bailar a su novia. Le cogió el gusto a aquello y ya no lo dejó en toda la noche. Lo siguiente que hizo fue apuntarse a una academia de baile en Medina del Campo. Estudió un grado medio en servicios de restaurante y bar porque le gustaba el mundo de la coctelería, pero enseguida vio que aquello no era lo suyo. Acabó dado de alta como autónomo en el sistema agrario para trabajar como podador de viñas. «Me gustaba mucho mi oficio. Era un trabajo creativo, duro y muy satisfactorio. Había que limpiar, realizar la poda en verde, limpieza de cepas y la recolección. He estado 12 años trabajando en ese sector y se me daba bien», relata este joven. Poco a poco el baile se fue convirtiendo en una pasión para él. «No pensaba en otra cosa. Trabajaba y bailaba. Todo mi tiempo libre lo dedicaba a bailar. Incluso llegué a apuntarme a un concurso de televisión con la que era mi pareja de baile entonces. No ganamos, pero fue una gran experiencia y desde entonces no hecho más que crecer en esta disciplina», señala Jonathan.

Emprendedor. Jonathan Niño Nieto (31). Profesor de baile. Fecha inicio de actividad. 17 de septiembre de 2017. Contacto. Calle Industrias, 7 (Instalaciones de Padel, 10). 47195. Arroyo de la Encomienda (Valladolid). Teléfono: 605 523 788

Evolucionaba muy rápidamente y, animado por su madre, empezó a impartir clases de baile en su pueblo, llegando a tener 12 alumnos. Después empezó como profesor en academias y en muchos locales de la ciudad, llegando a ser muy conocido dentro del sector. «En 2013 fui campeón de España por agrupaciones en salsa y en 2014 llegué a ser tercero de Castilla y León por parejas. Además de eso, me he formado en otras disciplinas. Soy monitor de zumba zin y entrenador personal», concreta Jonathan, quien, por si fuera poco, es también subcampeón de España de culturismo en categoría Men’s Phisique.

Llevaba tiempo con la idea de montar su propia escuela de baile y este verano le surgió la oportunidad soñada. «Llevaba años dando clases y aquello me gustaba, pero quería dar un paso más. Gracias a un amigo encontré un local idóneo y decidí lanzarme de lleno en esta aventura empresarial. No podía dejar pasar la oportunidad. El local era impresionante, con una pista de 400 metros cuadrados y sin ninguna columna. No hay en Valladolid un sitio igual para poder bailar. Así que cerré el acuerdo el 25 de agosto y el 17 de septiembre ya tenía mi escuela abierta. Fue una carrera contrarreloj», explica.

En Style Dance, Jonathan da clases de sevillanas, flamenco, pilates, yoga, zumba y está especializado en bailes latinos como bachata, salsa, kizomba, bachata sensual, cha-cha- cha y merengue. «Soy el único profesor titulado en Castilla y León, para impartir bachata sensual. Es un baile tranquilo, precioso y muy sensual. Todo aquel que lo prueba, repite», asegura.

La escuela de baile abre de lunes a viernes, mañanas y tardes hasta las 24:00 horas. Para abarcar todos los horarios y disciplinas, Jonathan ha contratado dos profesores a jornada parcial y en breve contratará a otros dos. «Estoy muy contento. Llevo muy poquito tiempo y han salido todas las clases programadas. A todo el que viene a la escuela le impresiona la inmensa pista de baile y todos me animan mucho», dice orgulloso.

Este profesor de baile ha invertido todos sus ahorros en este proyecto laboral y personal. Las redes sociales se han convertido en el mejor aliado para dar a conocer sus servicios, «sobre todo Facebook, Twitter e Instagram. También he colgado muchos carteles y he repartido muchos ‘flyers’. Como profesor, soy bastante conocido en Valladolid, porque tengo muchos años de experiencia. Ahora solo me hace falta dar a conocer mi escuela». Afirma que sólo se arrepiente de no haber empezado antes con el baile. «Si hubiera hecho caso a mi madre de pequeño, podía haberme apuntado a baile clásico o contemporáneo, que son la base de todo. Pero no puedo quejarme, la evolución que he tenido ha sido fantástica y poder dedicarme a esto profesionalmente, es un verdadero sueño», expone.

«Emprender da miedo, porque es mucha responsabilidad, la inversión es grande y el riesgo siempre está ahí, pero los alumnos están respondiendo muy bien, así que estoy muy satisfecho. El hecho de estar ubicados en Arroyo de la Encomienda es una ventaja, ya que no hay problema de aparcamiento y eso facilita la afluencia de clientes de Valladolid y de muchos pueblos», concluye.