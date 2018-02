Noelia Lázaro, en su despacho de Nutrelia, en la calle Imperial. / L. N. Noelia Lázaro, una joven dietista y nutricionista de 24 años, se lanza a la aventura de emprender y crea Nutrelia LAURA NEGRO Valladolid Lunes, 19 febrero 2018, 17:16

Tener y mantener unos hábitos de vida saludable es clave para disfrutar de una buena salud, tanto física como mental. Así lo reconoce una experta en la materia como es Noelia Lázaro, una joven dietista y nutricionista de 24 años, que acaba de poner en marcha su propio proyecto empresarial, Nutrelia, una escuela de hábitos saludables que abrió sus puertas el pasado mes de enero y que ya cuenta con una amplia clientela.

Noelia siempre supo que los estudios de grado de la rama sanitaria estaban hechos para ella. Después de barajar diferentes opciones, cursó el Grado Universitario de Nutrición Humana y Dietética. «Al hacer prácticas en la sanidad pública me desanimé bastante, porque veía que muchas veces a los pacientes se les daba dietas ‘de cajón’, que no estaban personalizadas y no se les hacía ningún seguimiento. Eso hacía que los pacientes no tuvieran adherencia a la dieta. Aquello me hizo pensar que me había equivocado de profesión», reconoce.

Cuando terminó el grado universitario se fue a Madrid a estudiar el Máster de Salud Pública en el Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III. Las prácticas las desarrolló durante cinco meses en el área de Salud Pública de la Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León. «Al terminar, me contrataron en una consulta dietética privada donde he permanecido un año», explica. Allí redescubrió lo útil que era su trabajo y lo mucho que servía para ayudar a las personas, desde el punto de vista de la salud y también desde el psicosocial, haciendo que la gente se sienta mejor en diferentes aspectos de su vida. «Me reenamoré de mi profesión y del trato con el cliente, aunque había cosas en las que no estaba de acuerdo», indica.

Doctorado y trabajo

Compaginaba el trabajo con su doctorado en Investigación en Ciencias de la Salud, de la UVA, algo que le resultaba complicado y por ello, en noviembre, decidió dejar su empleo para dedicarse por entero a sus estudios. En esas estaba, cuando a los pocos días empezó a plantearse la posibilidad de ponerse por su cuenta en algo que le apasionaba y con lo que poder desarrollar su propia metodología. Encontró el idóneo para su actividad en la calle Imperial de Valladolid y Nutrelia abrió sus puertas el pasado 8 de enero. Se trata de una escuela de hábitos saludables, en la que Noelia presta servicios de asesoramiento dietético, educación nutricional y entrenamiento deportivo.

«Tenía claro que quería dedicarme a la educación nutricional, pero no existía un CNAE acorde a mi actividad. En la Ventanilla Única me hicieron todos los trámites y me informaron sobre los cursos CREA para emprendedores de la Agencia de Innovación. Una formación que me resultó muy útil, ya que no tenía ninguna experiencia a la hora de dirigir una empresa», informa esta joven, quien se ha podido beneficiar de las nuevas condiciones para autónomos de la Seguridad Social y se ha registrado en la Agencia de Protección de Datos.

Nutrelia tiene tres líneas de negocio. La primera va enfocada al asesoramiento dietético, con un trato totalmente individualizado para cada caso. Cada día atiende a clientes que quieren perder peso de forma sana y aprendiendo a comer. La valoración inicial es gratuita y la realiza a través de un estudio antropométrico donde mide el peso, la estatura y la composición corporal. Además, Noelia recaba todos los datos necesarios de cada cliente sobre gustos, hábitos alimentarios, posibles patologías o intolerancias alimentarias y las características y necesidades, y luego elabora planes a medida.

Nutrelia Emprendedora. Noelia Lázaro (24). Dietista Nutricionista. Inicio de la actividad. 8 de enero de 2018. Contacto. www.nutrelia.es

«Asesoro a embarazadas, deportistas y preparo a opositores para las pruebas físicas. Hago nutrición adaptada para veganos, vegetarianos y personas con intolerancias alimentarias», explica. «La mayoría de la gente viene porque quiere hacer dieta, pero además de adelgazar, hay que tratar la parte psicosocial. Es necesario entender el problema que hay detrás de una mala alimentación, como puede ser la ansiedad o el estrés, para poder redirigir las conductas hacia la comida a la vez que se baja de peso. Mi objetivo es empoderar a mis clientes y que aprendan a comer y entiendan el porqué de cada pauta de la dieta, para que los hábitos duren toda la vida», explica.

También ofrece servicios de educación nutricional con el objetivo de promover hábitos saludables en colegios, empresas, comedores escolares y asociaciones. «Mi idea es crear un sello de calidad para locales de hostelería, que indique que son de saludables. Algo que me parece muy útil de cara a los restaurantes como forma de diferenciación y de cara a los clientes, ya que podrán optar por comer en restaurantes más saludables», cuenta Noelia. En los próximos meses tendrá activa su tercera línea de negocio, dedicada al entrenamiento personal y funcional, con clases de grupos reducidos y fomentando el ejercicio al aire libre.