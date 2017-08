Beatriz Rodríguez, vallisoletana: «Hasta que he localizado a mis amigos, he pasado miedo» Beatriz Rodríguez. Beatriz Rodríguez Pérez, lagunera residente en Barcelona desde hace cuatro años, vivió en su casa el atentado y comenta que «la ciudad va recobrando la normalidad» JAVIER AYUSO SANTAMARÍA Viernes, 18 agosto 2017, 15:26

La tranquilidad parece haber vuelto a Barcelona, una calma tensa y muda se ha posado en la Ciudad Condal mientras que sus habitantes tratan de volver a la rutina diaria con el recuerdo aún reciente del atentado terrorista de ayer.

Más información

A Beatriz, lagunera de 37 años residente en la capital catalana, el atentado le pilló en casa. Una llamada de su jefe le alertó de lo que estaba sucediendo en las Ramblas. «Paso por ahí todos los días, mi parada de metro está ahí. Mi jefe me dijo que no había metro y que no fuese a trabajar. Fue bastante caótico».

«Estuve intentando ponerme en contacto con mis amigos y conocidos que viven y trabajar por la zona. Hasta saber que todos estaban bien hubo ratos de miedo». Beatriz cuenta que sus compañeros tuvieron que atrincherarse en el bar donde trabaja y siguió la información por las televisiones.

«La única persona que conozco que estuvo allí es la madre de un amigo que vino a verle de Málaga. Le pilló justo, ella vio gente volar, se metió en un bar y tuvo que pasar toda la noche ahí».

La lagunera vive cerca del Hospital Vall d'Hebron, donde afirma que «se han escuchando sirenas hasta tarde; en el barrio no se oía una voz y eso es raro ya que vivo debajo del Parque Güell».

«La vida ha vuelto a la normalidad por aquí. Mi barrio está especialmente tranquilo, desde mi casa suelo ver turistas de camino al Parque Güell, pero hoy no veo nada». La ciudad poco a poco va recobrando la normalidad mientras el mundo contiene el aliento por el atroz atentado que se cometió ayer.

«Lo que tenemos que hacer es seguir con la vida normal». Beatriz dice no tener miedo aunque confiesa que por hoy se alejará del metro y usará la bicicleta para ir a trabajar.