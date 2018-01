Una economista que dejó todo para convertirse en coach Aurora García, en su despacho de la localidad de Íscar. / Laura Negro Aurora García Alcalde, coach educativo y empresarial LAURA NEGRO Valladolid Domingo, 21 enero 2018, 13:14

Ella no quiere centrarse en todo lo que ha hecho a lo largo de su carrera profesional, que es mucho, sino que quiere focalizarse en lo que todavía le queda por hacer. Hablamos de Aurora García Alcalde, una economista vallisoletana que el año pasado decidió dejarlo todo para convertirse en coach educativo y empresarial.

Le avala un amplísimo currículum en el mundo de la empresa jalonado de experiencias en distintas áreas de muy diferentes sectores. Ha trabajado en ciudades como Salamanca, La Coruña y Madrid como gerente, directora financiera y directora comercial. Es inquieta, luchadora y siempre está pensando en asumir nuevos retos. En el 2001 abrió su propio despacho de asesoría a empresas y más tarde, con una amiga montó un negocio inmobiliario y de venta de sistemas de calefacción. Un proyecto que finalmente no prosperó, pero del que «aprendió mucho». Su última etapa laboral ha durado 8 años.«“En plena crisis económica empecé como comercial de venta de mobiliario para empresas. Debí de hacerlo bien, ya que en un año me dieron la dirección comercial de Madrid», explica.

Tenía buen puesto y buen sueldo, pero necesitaba algo más. «Quería sentirme motivada estaba deseosa de afrontar nuevos desafíos que me apasionaran. Buscaba un cambio en mi vida porque veía que estaba trabajando por debajo de mis posibilidades, así que decidí ponerme en manos de un coach», nos explica. El proceso de coaching duró tres meses tras los cuales descubrió que ella también quería ser coach. «Me gustó el proceso por el que mi coach me hizo pasar hasta descubrir lo que yo quería ser y lo que debía hacer para conseguirlo. En cuanto supe a lo que yo quería dedicarme, no paré hasta conseguirlo», afirma tajante.

Así que empezó a formarse. Estudió un master de experto en coaching, también un curso de Programación Neurolingüística y dos cursos de coaching educativo y de inteligencia emocional. «Quise centrarme en la rama educativa y en cómo innovar en este sector promoviendo una nueva forma de enseñar y aprender. Y por supuesto, ya que lo mío siempre ha sido el mundo de la empresa, también he querido especializarme en el coaching empresarial. Para ello, me he formado mucho sobre las nuevas tendencias y metodologías ágiles para trabajar de forma más eficiente, e incluso ahora estoy haciendo un máster en recursos humanos. Cuando consideré que estaba realmente preparada, dejé mi trabajo para poner en marcha mi proyecto», añade.

Ya en el paro, decidió que los primeros meses los dedicaría a viajar y a investigar sobre innovación educativa. Para ello visitó varios colegios en Barcelona en los que pudo profundizar en otras técnicas de aprendizaje y gamificación. Luego se marchó a Whashington D.C. para conocer otras realidades y métodos de trabajo mientras redactaba su plan de empresa. «Allí di mis primeros talleres de valores personales y valores de equipo a los 45 profesores de un colegio norteamericano. Fue todo un reto», explica Aurora.

En septiembre de 2016 regresó a su Valladolid natal con la intención de darse de alta como autónoma. En CVE, en la Ventanilla Única de la Cámara de Comercio y en la Agencia de Innovación del Ayuntamiento encontró un gran apoyo a la hora de redactar su plan de viabilidad y de realizar otros trámites burocráticos. «Me he beneficiado de la reducción de las cuotas de la seguridad social y además, al tener la sede social en Iscar, me han concedido una ayuda de 3.000 euros de la Diputación Provincial por ser mujer emprendedora en el medio rural y 1.000 euros de la Fundación Michelín. También me han concedido un puesto como coworker en el espacio colaborativo de la Agencia de Innovación, algo que agradezco mucho», concreta esta emprendedora.

Sus inicios fueron duros, pero Aurora ha sabido sacar un importante aprendizaje de todas las adversidades. «Llevo toda mi vida trabajando fuera de Valladolid y aquí no me conocía nadie a nivel profesional. No obstante, he sabido hacerme un hueco en el mercado y actualmente soy colaboradora habitual en la CVE y en su RedCVE de Networking, también en la UVA y en la Fundación General de la Universidad Valladolid, donde tuvieron la iniciativa pionera de crear una escuela de docentes universitarios para facilitarles nuevas habilidades y herramientas que mejoraran la empleabilidad del alumnado, en la que tuve la suerte de que contaran conmigo para ser una de sus formadoras. Además, cada vez son más las empresas que confían en mí para el desarrollo de equipos y formación en habilidades. Para ello trabajo de forma muy estrecha con Cristina Delgado, experta en mindfulness», completa esta emprendedora.

Partiendo de su propia experiencia, Aurora ha creado el método AGA de desarrollo personal, que permite a sus clientes afrontar el futuro desde una actitud diferente, trabajando intensamente la mentalidad y los valores. «Toda mi vida he gestionado equipos de trabajo, y creía que lo hacía bien. Me he dado cuenta de que mi forma de gestionar no era la más adecuada. Era muy autoritaria. Ahora sé que lo importante es que las personas trabajen por pasión y no por presión», reconoce. «En mi trabajo lo más complicado es no caer en la tentación de aconsejar al otro. No hay que condicionar a la otra persona, sino que hay que ayudarle y acompañarle para que descubra lo que realmente necesita. El reto está en sacar la mejor versión de la persona o del equipo. Yo lo hago a través de preguntas, dinámicas y juegos. Es la persona quien debe descubrir la solución por sí misma y tomar sus propias decisiones», expone.

Aurora está muy feliz y entusiasmada en esta nueva etapa profesional, aunque reconoce que la vida del autónomo no está exenta de dificultades. «Yo sé que trabajando por mi cuenta nunca llegaré a tener la estabilidad económica que tenía antes, pero ahora tengo un salario emocional que me compensa todo. Estoy orgullosa y muy contenta. Ha sido un año duro pero he logrado vivir de lo que verdaderamente me apasiona, el coaching», dice sonriendo.

DE CERCA Emprendedora Aurora García Alcalde (47).-'Coach' educativo y empresarial Fecha de inicio de la actividad: Septiembre de 2016 Contacto: Calle Mesones, 3. 47420 Íscar (Valladolid). www.auroragarciaalcalde.com -Telf: 652447868

