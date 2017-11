Los dulces de Tierra de Campos y otros postres de antaño Jaime Díez-Astrain Foces. / R. G. El letrado Jaime Díez-Astrain presentó ayer su nuevo recetario en el Colegio de Abogados ANDREA DÍAZ Viernes, 17 noviembre 2017, 21:00

Nervioso e ilusionado, el abogado Jaime Díez-Astrain Foces estrena su segundo libro de cocina en menos de dos años. Su primera incursión con ‘Derecho a la cocina’ le dejó tan buen sabor de boca, que regresa con una compilación de 150 recetas de postres tradicionales de Castilla y León y también del extranjero. El título ‘Recetas dulces de Villavicencio de los Caballeros y otras recetas de antaño’ ya ofrece pistas de lo que lector encontrará, pero también hay sorpresas.

«La idea inicial era rescatar las recetas manuscritas por mi madre, en concreto 52. Las escribió de pequeña, al dictado de su abuela, cuando pasaba los veranos en Villavicencio, así que es un homenaje a mi familia materna. Pero como quería elaborar un listado más amplio lo hice en varios sentidos. Por un lado, he añadido recetas tradicionales de Castilla y León. Y por otro, cuando salía a comer con mis hijos me di cuenta de que pedían de postre ‘cupcakes’ o gofres. Así que aprovechando que mi hija mayor pasó una temporada con una familia en Estados Unidos, les escribí para que me mandaran las recetas originales e incorporarlas».

–Para su primer libro estuvo diez años recopilando datos. Y con este segundo ha estado varios años, ¿qué es lo más difícil?

–Ha sido una labor ardua de investigación ya que mi madre solo copiaba los ingredientes porque ya se sabía las cantidades. Así que he ido receta por receta investigando para adecuar las medidas y que puedan hacer en casa. En el libro hay gran variedad de bizcochos de leche, de aceite, de natas, los bollos suizos, los abisinios que tanto gustan en Valladolid… Aunque lo que me ha costado muchísimo es obtener la receta de las rosquillas ciegas o pelusa. Es como un secreto de Estado en Castilla y León. La mayoría de las recetas se han perdido y solo las tienen los panaderos y reposteros y no te las cuentan. Me ha costado muchísimo conseguirlas pero también están en el libro.

–También le han llegado aportaciones profesionales y ‘amateur’, de sus seguidores a través de las redes sociales.

–Para darle un plus de calidad han colaborado restaurantes, en el caso de Valladolid han sido cuatro (Pedro Olivar, María, El Aderezo y el Ribera Espacio Gastronómico) y también instituciones como la Academia Leonesa de Gastronomía con una receta. El libro es muy completo, no solo están las recetas tradicionales de mi madre, sino que están las americanas y las de profesionales de toda España porque hay restaurantes de Santander, Vizcaya, Madrid... Además, como a mí me gusta que la gente participe, pedí a través de redes sociales que me aportaran la receta secreta de un postre familiar. Hay unas 20 recetas que me ha enviado gente particular, como un señor que enviudó y con todo el cariño me escribió la receta de un postre que le hacía su mujer. Está muy bien que la gente participe en el libro y que se identifiquen con la cocina castellana y tradicional y otorga el libro no solo originalidad, sino el mensaje de que se puede hacer en casa.

–¿Y cuál es su postre favorito? El que recuerde con más cariño de su madre.

–A mi madre le salían muy bien las flores, así que el molde para hacerlas es todo un símbolo de nuestro hogar. Conseguía hacerlas muy finas y muy ricas. Pero también la tarta de moka y la crema de café, aunque es de beber y no de comer, la he puesto porque en mi familia lo hacían muy bien.

–Con la Navidad a la vuelta de la esquina, ¿encontraremos alguna propuesta que nos inspire?

–Sí, claro. El mazapán, los bollitos de mazapán, el turrón de guirlache y el turrón blando son postres que vienen muy bien. Pero la verdad, cualquier postre del libro lo puedes hacer en casa. Por cierto, que también le dedico una receta a la ciudad de Bata en Guinea Ecuatorial (África), donde viví hasta los seis años, unos buñuelos rellenos de banana.

–Aunque acaba de presentar oficialmente su nuevo trabajo, ¿ya le rondan nuevas ideas?

–Sí, tengo varios proyectos en mente, lo que pasa es que todo lleva su tiempo. Además, soy muy anárquico escribiendo, veo algo que me gusta o se me ocurre y lo escribo en el momento. Así que me junto con mil papelillos distintos, luego lo paso a folios a mano y, poco a poco, va tomando forma. Pero desde luego, este último año ha sido intensivo. Espero que el libro guste. El diseño y la edición se han cuidado mucho, como el contenido.