Internacionalización: la docencia en inglés, una asignatura aún pendiente

Internacionalización Estas son las propuestas de los candidatos al Rectorado de la Universidad de Valladolid

Jueves, 5 abril 2018

AGUSTÍN GARCÍA MATILLA: Vamos a definir un plan integral de internacionalización para estar posicionadas en España y en el mundo Segovia, Soria y Palencia son enclaves de interés tanto en sus ciudades como en el conjunto de sus provincias. Grandes universidades privadas han apostado por ubicarse en alguna de estas ciudades, que ven como puntos estratégicos por su valor patrimonial.

Debemos tener capacidad para posicionarnos en foros internacionales, fortaleceremos la movilidad de estudiantes PDI y PAS. Crearemos una política integral que promueva la capacitación lingüística de PDI y PAS y alumnado que ayude a construir una universidad abierta al mundo.

Reforzaremos y apoyaremos al personal UVA encargado de las relaciones internacionales. Seguiremos apoyando escuelas internacionales de verano con sede en Valladolid, Palencia, Soria y Segovia como campus de atracción para alumnos extranjeros internacionales. Fuimos líderes en el programa de becas Faro desde principios de los 2000. Sin embargo en los últimos años nos hemos conformado con un marketing superficial.

Tenemos que consolidar el International Welcome Point como puerta de acceso de profesores y profesoras invitados a la UVA y también para reforzar las medidas de bienvenida al estudiante extranjero.

La trayectoria en becas Erasmus es muy importante pero tenemos que ser más ambiciosos y ampliar a proyectos europeos, realizar más acuerdos con Iberoamérica y con los países emergentes China, India y también con los del Magreb. Crearemos esa oficina del dato único para que sea más fácil comunicar la información a todos los servicios y centros de la Uva. No puede ser que los estudiantes nos sigan diciendo que la información que les dan es dispersa, pobre y mala. No debemos responsabilizar de ello al PAS, esa oficina servirá también para posicionarnos.

ANTONIO LARGO: Para nosotros es clave la proyección internacional de la Universidad de Valladolid. En este sentido queremos seguir impulsando la movilidad de los estudiantes, profesores y PAS, universidades extranjeras y la recepción de estudiantes de otros países. No obstante el concepto de internacionalización van más allá de la mera movilidad de estudiantes, por ello lo que queremos es la apertura de la Universidad de Valladoldi al mundo global, incrementando una visión internacional de la UVA, no meramente de palabra sino con compromisos y actuaciones concretas, orientadas a establecer y consolidar un sistema universitario altamente internacional.

Hasta ahora, la faceta internacional de la UVA ha descansado sobre el voluntarismo de las personas comprometidas, sin una línea de actuación clara por parte del equipo de Gobierno. Creemos que el voluntarismo tiene un límite y si queremos dar un significado real al proceso de internacionalización es necesario un decidido apoyo institucional.

En este sentido desarrollaremos una estrategia de internacionalización para grado y máster potenciando docencia en otros idiomas. Para que esta política sea eficaz respaldaremos a los estudiantes, PDI y PAS involucrados en estas iniciativas, proporcionándoles las herramientas necesarias. No podemos seguir estancados sin una visibilidad internacional acorde a una universidad de nuestro tiempo. Como ejemplo muy sencillo no es admisible que nuestra tarjeta de presentación al mundo global sea nuestra actual página web. No solo es farragosa y poco transparente para el usuario, somos de las pocas universidades españolas sin versiones en página web en otros idiomas.

Esto no nos penaliza a la hora de captar la atención de profesores, investigadores y estudiantes de otros países. Vamos a dar un giro radical en la política de internacionalización para posicionar adecuadamente a nuestra universidad en el mundo global.

DANIEL MIGUEL: No cabe duda que para nosotros la internacionalización es uno de los puntos sobre los que tenemos que actuar en los próximos cuatro años. Pero esto no es nuevo, llevamos trabajando buena parte de este mandato. Por primera vez en la Universidad de Valladolid se están impartiendo semestres en inglés, estamos a punto de comenzar el tercero. Hay dos en marcha. Se ha potenciado la comisión de política lingüistica y a través del vicerrectorado de internacionalización se ha puesto en marcha programas de apoyo a la capacitación lingüística de profesores y estudiantes, y tenemos más que hacer pero ya estamos enl a vía de hacerlo.

La idea es que es necesario ofrecer enseñanzas en inglés, sobre todo de posgrado. Creemos que el futuro de la universidad y su prestigió está en el posgrado más que en los grados. Si somos capaces de tener un doctorado y posgrado de prestigio, eso prestigiará nuestros grados y los hará atractivos. Y una medida concreta para potenciar el posgrado y también la internacionalización a través del aspecto de ofrecer titulaciones en inglés es la actuación que propongo de un centro de posgrado internacional. Se puede decir ¿por qué no lo has hecho antes? Porque teníamos el embrión de la escuela de doctorado. Es el momento de poner un centro potente que haga una oferta de posgrado internacional para atraer estudiantes.

ÁNGEL MARINA: Para mi candidatura la internacionalización supone uno de los pilares básicos cuya atención va a representar lo que la Universidad de Valladolid va a ser dentro de quince o veinte años. Por otro lado las distintas actuaciones que han de ejecutarse han de buscar siempre una cierta transversalidad. Estamos ante uno de los vicerrectorados en el que el engranaje con otras políticas que puedan desarrollarse en esas distintas áreas de la estructura de gobierno de la Universidad es imprescindible conjugar y ordenar de forma coordinada. Y por aludir a referencias puntuales, es imperioso hacer una labor selectiva de aquellas propuestas de conclusión de convenios con universidades extranjeras, también españolas, sin perder de vista el foco natural, que es el mundo latinoamericano, pero sin olvidar que formamos parte de la Unión Europea. La apuesta por la calidad de todos estos programas es imprescindible para asentar las bases de lo que ha de ser la Uva en el ámbito de las relaciones internacionales que se configuran como un pilar fundamental. Diría más, valoremos la posibilidad de establecer planes y ofertas académicas conjuntas con otras universidades. En eso habrá que insistir. Tanto a nivel de grado como de posgrado.