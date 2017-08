Dirección y plantilla de Auvasa intentarán acercar posturas para evitar la huelga en ferias Talleres de Auvasa durante la huelga el pasado mes de enero. / A. Mingueza El jueves se reunirán para intentar llegar a un aucuerdo y desconvocar la huelga EL NORTE Valladold Martes, 15 agosto 2017, 11:02

Doble convocatoria el próximo jueves para acercar posturas en Auvasa. La dirección de la empresa ha convocado al comité para intentar llegar a un acuerdo y desconvocar la huelga prevista para los diez días de las ferias de Nuestra Señora de la Virgen de San Lorenzo. Según explicaron fuentes municipales, el día 17 de agosto se constituirá la comisión negociadora para la aplicación de los 30 minutos de descanso, de manera que ese tema quedará fuera de negociación del convenio colectivo. Será el primero de una serie de encuentros que, de no prosperar, pasarían a ser analizados en una comisión paritaria, más tarde en el Serla y después en el Consejo de Convenios Colectivos de Castilla y León, aclararon. Antes de esta reunión, que no tiene que ver propiamente con los paros, el gerente de la compañía ha convocado a los representantes de los trabajadores para buscar una solución ‘in extremis’ que evite la huelga. La huelga está convocada del 1 al 10 de septiembre entre las 21:00 y las 23:00 horas, lo que supondrá que desde las ocho de la tarde, hora punta durante los días de ferias, ya no circularán autobuses por las calles de la ciudad.

En las últimas semanas el alcalde y los miembros del comité de empresa han intercambiado duras críticas por la gestión de este conflicto. Mientras que Puente les ha acusado de que causarán «el máximo daño al ciudadano con el mínimo coste para la plantilla», el presidente del comité cree que el alcalde les utiliza por la incapacidad de la empresa para negociar, al tiempo que le reprochan que un socialista cuestione sus derechos laborales.