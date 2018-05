Dimite una vocal del PP de Medina por «falta de confianza» en el presidente local Elena del Bosque y Luis Carlos Salcedo Elena del Bosque critica las presuntas «estrategias y pactos de Salcedo con miembros de otros partidos» P. GONZÁLEZ Viernes, 25 mayo 2018, 11:46

La Junta Local del Partido Popular (PP) de Medina del Campo cuenta desde ayer mismo con un miembro menos tras producirse la dimisión «irrevocable» de una de sus vocales, Elena del Bosque, quien aseguró en su carta de cese que uno de los motivos principales de la renuncia de su cargo es la «falta de confianza» en el actual presidente del PP medinense, Luis Carlos Salcedo, y la «poca transparencia» en la junta.

Del Bosque, que envió su carta de dimisión a través de un burofax y un correo electrónico, asegura que uno de los principales motivos son las presuntas «estrategias y pactos [haciendo referencia a Salcedo] con miembros de otros partidos políticos». Asimismo, la militante popular aseguró que en reiteradas ocasiones ha solicitado que se le proporcionase –«porque tengo derecho»– el acta de la junta de constitución del 13 de julio de 2017, «que a fecha de hoy no se me ha hecho llegar, en la que presuntamente constarían las firmas de todos los miembros, incluida la mía, cuando yo no estuve presente por encontrarme ausente de Medina del Campo en esas fechas y, por lo tanto, no pudiendo estampar mi firma».

Del Bosque asegura que fue expulsada de un grupo de whatsapp tras exponer en el mismo la necesidad de convocar una reunión de carácter extraordinario en la que explicaría al resto de miembros de la junta su visión sobre lo que está ocurriendo en el Partido Popular medinense. «Ante la imposibilidad de concedérseme la petición de convocatoria de junta extraordinaria para antes del martes, día 22 del mes en curso, y no pudiendo exponer una serie de hechos de los que tengo conocimiento que, bajo mi punto de vista, no considero transparentes, simplemente iba a pedir explicaciones en la misma a su presidente», aseguró la militante.

Por su parte, el presidente del PP, Luis Carlos Salcedo, además de agradecer el trabajo realizado durante estos diez meses por la que fuera vocal, no quiso entrar en más detalles sobre las acusaciones de «poca transparencia» en su cargo, y aseguró que «la Junta Local seguirá trabajando en los próximos meses con la misma ilusión para afrontar los retos. En política está quien quiere estar, aquí no se obliga a nadie a participar de un proyecto que es de todos los afiliados del PP».